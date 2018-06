Muere el padre de Kate Spade, una noche antes del funeral de su hija

A inicios de esta semana se conoció que Kate sería enterrada en Kansas City, Missouri, el lugar donde nació el 24 de diciembre de 1962. El servicio funerario que estaba previsto se realizó en la iglesia Our Lady of Perpetual Help la cual, según la familia, guardaba un fuerte significado para ellos, pues fue donde Earl se casó con la madre de la diseñadora, June Mullen, en 1955.