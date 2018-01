Misterio resuelto: encontramos el vestido de Thalía y sabemos por qué lo llevó a la fiesta de su abuela

No eran simples lentejuelas, el vestido dorado que Thalía lució para celebrar los 100 años de vida de su abuela Eva Mange brillaba por los pequeños cristales Swarovski incrustados en las laminillas de piel, que confeccionó la diseñadora dominicana Giannina Azar y que se zurcieron a mano, una a una. En el pecho, flores de organdí formaban parte del complemento que perseguía imprimirle al traje ese aire de glamour que procuraba la modista, y que resultaba ideal para un festejo tan importante para Thalía. No todos lo entendieron, pero ese 21 de enero Thalía quiso lucir deslumbrante.

Desde Santo Domingo, Azar conversó con Univision Entretenimiento y reveló los secretos detrás del comentado traje, que acaparó miradas y causó tanto revuelo que la conductora Lili Estefan vistió uno similar en el programa El Gordo y la Flaca. También platicó sobre su relación con Thalía.



Como ocurrió con el primer vestido de la diseñadora que usó Thalía durante la ceremonia del Premio Lo Nuestro el año pasado, la cantante divisó el traje mini en una foto que la diseñadora colgó en su página de Instagram el 24 de diciembre (la foto fue eliminada de la cuenta). ¿La modelo? La hija de la modista, Carla Álvarez. ¿La ocasión? Una fiesta de Navidad.



Así fue el reencuentro de Thalía y Laura Zapata en el centenario de su abuela Thalía y Laura Zapata se reencontraron este 21 de enero en el festejo del centenario de su abuelita, doña Eva Mange. Thalía viajó desde EEUU hacia la Ciudad de México para el evento, que se realizó en casa de Laura. Este par de famosas hermanas no habían sido captadas juntas de manera pública desde el fallecimiento de su madre, Yolanda Miranda, ocurrido el 27 de mayo de 2011. Después de eso ambas se reunieron en 2014, cuando Thalía viajó a la Ciudad de México para visitar a su abuelita en casa de Laura, aunque en esa ocasión no hubo medios invitados. El cumpleaños de doña Eva fue el pasado 18 de enero, pero la cantante de 'Amor a la mexicana' no se encontraba en México, por lo que la felicitó a través de las redes sociales. Laura Zapata organizó en su casa una misa de gracias en honor a su abuelita, en donde se dio el reencuentro que, aunque fue cordial, no dejó ver demasiada cercanía entre ambas hermanas. Pues aunque Thalía y Laura estuvieron juntas todo el tiempo acompañanado a doña Eva, jamás se dejaron ver abrazadas ni intercambiaron momentos entre ellas, pues nunca estuvieron solas. Más allá de la relación entre las hermanas, la fiesta tuvo otro foco de interés. Thalía eligió un vestido dorado corto, con lentejuelas, que contrastó con el look más sobrio del resto de invitados. La artista optó por un traje diseñado por la dominicana Giannina Azar y del que se enamoró luego de verlo en una fotografía en Instagram en Navidad. La invitación a la fiesta decía que se trataba de un evento formal y nocturno, por lo que la artista busco un modelo festivo muy de acuerdo con la tendencia de la moda actual donde las lentejuelas han vuelto a tener relevancia. La actriz y cantante también fue captada tomándose fotografías con algunos de los asistentes a la reunión. Laura convocó a esta celebración a diversos amigos del medio artístico, como Sylvia Pasquel y Carlos Ignacio. Entre los invitados a la celebración también fue captada la actriz y cantante Lucía Méndez. Para festejar a su abuelita, Thalía le llevó este pastel de 7 pisos que -en realidad- fue idea de sus hijos, quienes le pidieron celebrar de esta manera "a su bis". Además de diversos regalos, los invitados llevaron arreglos florales para agasajar a doña Eva. A manera de recuerdo, durante la celebración se repartieron a los invitados monedas de chocolate que simulaban centenarios para agradecer su asistencia al evento.

“Thalía vio el traje de Carla. Ella dijo: ‘Ese vestido es mío’. Yo le dije: ‘Pues te hacemos uno’. Entonces se le hizo uno parecido, más o menos con los mismos detalles, un poquitito más recargado con más flores y entonces ella me dijo 'lo quiero usar para el evento, para los 100 años de la abuelita'”, explicó Azar.

Contrario al de su hija, que tenía un pronunciado escote en la espalda, el vestido que llevó a la abuela de Thalía a preguntarle por qué estaba "tan encuerada", no mostraba su dorso.

“En la foto no se aprecia, pero tiene muchos bordados a mano, entre las flores tiene cristales de Swarovski. Son florecitas que son hechas a mano en organdí. Luego se cubre todo en pedrería. No se aprecia bien en las fotos, pero cada lentejuelita es una lentejuela hecha en ‘leather’ (piel); no es que brillan tanto, tanto. Son troqueladas. Se recortan y se pegan a mano una a una, o sea que no es esa lentejuela simple que se ve normalmente”, resaltó Azar.



Tomó 20 días preparar las lentejuelas y confeccionar el vestido. Azar no divulgó el costo, pero el precio de sus piezas -que han usado desde Jennifer López, Gwen Stefani hasta la modelo Zuleyka Rivera y la cantante Yuri- arranca en los 1,500 dólares.



El vestido adecuado

La diseñadora, con sobre tres décadas en el mundo de la moda, defendió la selección del vestido que Thalía usó para la fiesta de la abuela sin anticipar que ese gesto incendiaría las redes sociales, donde los fanáticos se dividieron entre elogios y críticas. Pese a que algunos fanáticos señalaron que desentonaba con la sobriedad de la ocasión. En términos generales, la mayoría aprobó el vestido.

Aclaró que la invitación al cumpleaños mencionaba un evento formal y de noche.

“Por eso fue que se le aconsejó con el ‘stylist’ de ella que lo usara”, indicó Azar zanjando el debate sobre la razón de Thalía para vestir el vestido para el junte familiar.



En sintonía con la asesora en imagen Daniela Di Giacomo, apuntó que el brillo se ha convertido en una tendencia esta temporada y que lo mismo se utiliza de día, que de noche.

“Es un boom. Todo es en lentejuelas. Dicen que se va a estar utilizando el año completo, como hasta noviembre. Es una tendencia. Todos los diseñadores, Gucci, lanza su colección ahora en lentejuelas y Prada también. Dicen que es desde las primeras horas de la mañana. Incluso hay ‘celebrities’ que se levantan con su faldita en lentejuelas ahora”, apuntaló.

Con orgullo, comentó que el vestido dorado pegó tanto que tiene una lista de 14 solicitudes. Pero rápido matizó que no elaborará el mismo vestido sino que añadirá algún detalle para que cada pieza mantenga un espíritu de singularidad.

Indicó que Thalía adquiere los vestidos. No es como otras artistas que los utilizan a cambio de alguna mención.



"Aparte de mi clienta, yo diría que ella es mi amiga de verdad"

Thalía y Azar se conocen desde el año pasado cuando la cantante le envió un mensaje a través de su cuenta de Instagram para identificar un vestido que la enamoró. Pese a que se conocen desde hace poco tiempo, la diseñadora describió su relación con Thalía como una de mucha camaradería.

“ Hemos hecho una química chulísima. Aparte de mi clienta, yo diría que ella es mi amiga de verdad. Es una persona encantadora, humilde. Todo lo contrario a lo que a veces comentan. Me recibe siempre en su casa, que eso no lo hacen todos los artistas. Por ejemplo, yo he vestido artistas como JLo y Gwen. Estas son artistas que se manejan vía PR (publirrelacionista), vía ‘stylist’. Thalía no. Thalía me llama. Voy a su casa. Me recibe toda su familia, sus hijos, su esposo. Hemos hecho una química increíble. Ella me habla por WhatsApp, por Instagram. Me habla también el asistente de ella”, indicó.



Además del vestido dorado y del traje que diseñó Premio Lo Nuestro en 2017, Azar confeccionó el vestido que Thalía usó para la ceremonia de 'Los más bellos' de la revista People y para la cena de los GRAMMY, que se celebró este pasado fin de semana en Nueva York. Para esa ocasión también aportó los adornos que lució la cantante en sus botas y que forman parte de su colección Thalía Sodi.

“Ojalá que en un futuro, ella quizás me lo proponga. Ahora mismo hicimos las botas en conjunto, que ella lo puso en Instagram que eran de la colección de ella de Thalía Sodi y el adorno mío, o sea que sabrá Dios si en un futuro. Me han llamado mucho preguntando por las botas y le digo comuníquense con Thalía”, concluyó.