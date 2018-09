“Mi hermana me ayudó”, dice hermana de Karla Luna tras accidente luego del homenaje a ‘La Lavandera’

La hermana de la 'Lavandera' dijo que solo recuerda haber sido sacada entre vidrios y que no comprendía cómo era que su auto había volcado.



“Dios dijo todavía no está el propósito, así que no mija, a cumplirlo. Gloria a Dios estoy viva. Sé que ese hermoso ángel de mi hermana vino y me ayudó”, compartió Erika a través de sus redes sociales mediante una foto de su automóvil rojo, en el que viajaba de copiloto y donde se aprecia el vehículo volcado sobre la avenida.