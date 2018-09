Maribel Guardia responde a José Manuel Figueroa por asegurar que su hijo y él son "hermanos de semen"

Lo que si dejó claro Maribel Guardia es que los comentarios de José Manuel Figueroa no la lastimaron en lo más mínimo: “A Julián no sé, a mí no, porque tengo en claro quién soy y parte de lo que dijo de mi trabajo. Yo sí estudie Psicología en la Universidad de Costa Rica, y la dejé porque me vine al antiguo CEA. Estudié con grandes maestros y me gradué con Yuri, con Laura Flores, con Felicia Merado... y tengo una carrera de la que me siento orgullosa y que me ha costado mucho trabajo”.