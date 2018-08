Como si la familia de Joan Sebastian no tuviera problemas legales: ahora les salió uno de 500,000 dólares

“Joan Sebastian hizo frente a una demanda mientras estuvo en vida por parte de la disquera Musart la cual pidió la devolución voluntaria de 9 millones de pesos (500,000 dólares) cómo anticipo de ventas bajo el concepto de regalías de un disco, que no se realizó”.

Juan Carlos Arce, representante de prensa y comunicación de Musart en México, atendió a Univision Entretenimiento Digital y nos dijo que hasta el día de hoy en México no tienen notificación de que los nuevos dueños del catálogo Musart estén demandando. La compañía ahora pertenece a The Bicycle Music Company - Concord Music donde para el momento del cierre de esta nota, no habían respondido a nuestras solicitudes.