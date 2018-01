"Los ojos azules de un ángel", Marjorie de Sousa hace recuento de un año con luces y sombras

Aunque no hay una edad específica para hacerle el primer corte de cabello a un bebé, la Health Guidance for Better Health recomienda que observemos a nuestros hijos, ya que el cabello puede estar obstaculizando la vista o podríamos estar haciéndolos sufrir, pues se les podría estar enredando en exceso. Estos podrían ser los signos para ayudarte a determinar que tu hijo necesita un corte ya.