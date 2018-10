Karol G estalla contra Cosculluela por publicar esta foto

La intérprete de ‘Culpables’ consideró la acción de Cosculluela como una provocación directa para utilizarla en la g uerra entre ambos reggaetoneros , por lo que no se quedó callada y respondió a través de un comentario en la misma foto.

“El ser humano más malintencionado del mundo entero. No tienes mi respeto ni mi admiración. Fuiste a mi camerino donde estaba con mi papá tranquila y con mucho respeto te recibimos, y lo primero que te dije fue que no quería estar en medio de esa guerra que tienen”.

La colombiana continuó: “Me esperaste dos shows enteros nada más para tirarte esta foto en la que ni sonreí y hasta me editaron la cara. Lo que buscas es seguir dañando a las personas y qué bajo caíste involucrándome a mí”.

Karol G, concluyó: “Te falta mucho para ser un hombre, en pelea de hombres no se mete a una mujer”.

Anuel AA también respondió: “Ahora sí voy a callar un poco de bocon@s que hablan sin saber. O sea, cabr…, esperaste dos shows para sacarte la foto y ella solo por respeto se la tomó. No hay nada de malo en eso, ella no tiene problema contigo cabr…y sé que la subiste con esta intención de dejarla mal a ella porque sos un poco hombre envidioso que desde que salí más de uno me lleva la doble, pero a los diablos nadie los toca cabr… Real hasta la muerte”.