En una palabra: esto piensa Karol G de Maluma, J Balvin, Bad Bunny y Daddy Yankee

Look natural

La artista que está nominada en dos categorías ( Mejor Nuevo Artista y Mejor Canción Urbana), asegura que sus fans se llevaran una grata sorpresa al verla desfilar por esa pasarela de la moda: “Normalmente la gente me ve como que me gusta hacer algo con el pelo, o me gusta hacer algo con el vestido, o me gusta hacer algo con el look, pero esta vez, este año, quiero verme como muy natural. Este año quiero verme muy yo, quiero mostrarle a la gente quién es Carolina más allá de quién es Karol G”.