Kanye West sorprende en redes sociales y se cambia el nombre

Kanye West anunció a través de su cuenta de Twitter que ya no se llamará de esa forma , sino que ahora responderá al nombre de YE .



Kanye o simplemente YE no es el único rapero que ha cambiado su nombre; por ejemplo, Sean John fue conocido también como ‘Sean Combs’, ‘Puff Daddy’, ‘P. Diddy’ o ‘Diddy’, aunque el ex de JLo recientemente anunció que prefiere que lo llamen ‘Love and Brother Love’.