Kanye West se enfrenta al clan Kardashian y sufre tremenda derrota en televisión nacional

El cantautor y diseñador de modas Kanye West tal vez pensó que sin su esposa, Kim Kardashian, el resto de esa familia no sería capaz de ganarle a la suya durante su participación en el programa 'Celebrity Family Feud', que conduce Steve Harvey. Pero el domingo, millones de personas fueron testigos de que el intérprete de 'I Thought About Killing You' se equivocó.