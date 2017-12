Geraldine Bazán confiesa el peor momento de su divorcio: “Lo más doloroso es cuando Gabriel se lleva a las niñas”

Geraldine Bazán habló sobre su proceso de separación con Gabriel Soto, con quien vivió 10 años de relación. La actriz detalló en una entrevista que concedió a una revista mexicana TVyNovelas que lo más doloroso que está viviendo es cuando su aún esposo se lleva a las niñas por un día entero, pues eso "le parte el alma".

“Es solo un día, pero es duro y difícil porque me encantaría estar con ellas… Cuando me tengo que separar de ellas porque así tiene que ser, las extraño más, todavía es complicado”, comentó. Además, dijo que fue difícil hablarle de la separación a sus hijas Elisa Marie y Alexa Miranda, pero que les explicó con mucho amor que sus papas se tenían que separar: “Hay que hablarles como a una niña de ocho y una de tres años. Lo más importante es la responsabilidad emocional, mis hijas tienen amor por todos lados, y al final eso es lo que quiero procurar”.



La verdadera relación entre Julián Gil, Gabriel Soto y Marjorie de Sousa no es la que te han contado en redes sociales Todo el escándalo empezó por un reportaje publicado por la revista TVNotas el 15 de marzo de 2016 en el que se sugería que Gabriel Soto había estado muy cariñoso en la playa con Marjorie de Sousa e incluso se hablaba de romance, mientras que su esposa, Geraldine Bazán, estaba en casa cuidando de las dos hijas que tienen en común. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir La polémica se sustentaba en unas fotografías en las que se veía al actor mexicano cargando a la actriz venezolana sobre sus hombros, y pasándola bien mientras estaban en Cancún como parte de su gira teatral con la obra ‘Por qué los hombres aman a las cabronas’, en la que ambos participaban. Foto: TV Notas | Univision 0 Compartir Dos días después, el 17 de marzo, Gabriel Soto se veía en la necesidad de reivindicarse en Instagram. Las fotos publicadas en la revista eran “malintencionadas” y solo tenían el afán de “crear rumores” para dañar su imagen. “Afectarían a terceros inocentes como nuestras familias”, comentó el actor. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Nadie, en ningún momento, dijo haber visto que los juegos entre compañeros pasaran a mayores, pero el rumor estaba en la calle. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Gabriel Soto llegó al extremo de aclarar dónde está su corazón: “Antes que nada, amo profundamente a mi esposa, Geraldine Bazán, y a mis hijas, Elissa y Miranda, quienes son mi motor y vida entera”. Asimismo, aseguró que las imágenes de la polémica correspondían a unos “segundos” de una “lucha”. La historia es “completamente falsa”, aseguró. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Por aquel entonces, Julián Gil no había entrado en escena, aún no se había producido el renacer del amor entre el argentino y Marjorie. Este se produciría en mayo. Fuentes de Univision Entretenimiento indicaron que el escándalo de las fotos de la playa habría tenido parte en el acercamiento entre la venezolana y el argentino. Ellos habían vivido un romance en el pasado y, aunque se había enfriado su relación, seguían siendo amigos. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Julián y Gabriel tenían una buena relación de amistad que se remonta al menos ocho años atrás, cuando ambos coincidieron en la telenovela ‘Sortilegio’, donde compartieron créditos con William Levy, David Cepeda y Jacqueline Bracamontes. Julián era alguien que podría entender lo que estaban pasando tanto Gabriel como Marjorie. Foto: Facebook | Univision 0 Compartir En 2015, Julián y Gabriel se fueron de viaje juntos a Israel, por invitación de otra revista, TVyNovelas. En aquel tour también estuvieron Geraldine Bazán (la esposa de Gabriel) y Mariana Seoane. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir El viaje sirvió para afianzar la relación amistad entre Julián y la familia de Gabriel. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Gabriel Soto y Geraldine Bazán ya tenían a sus dos pequeñas en 2015 y aprovecharon su viaje por Tierra Santa para pedir por el amor y la prosperidad. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Julián y Gabriel eran tan amigos y tenían tanta complicidad que cuando el argentino subió esta foto en el mar Muerto...

Foto: Instagram | Univision 0 Compartir ... Gabriel la imitó y, luego de subirla también a sus redes, su amigo Julián le correspondió con un “me gusta”.

Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Hasta leyeron salmos juntos en el muro de los lamentos.

Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Incluso, el 29 de abril de 2015 se bautizaron juntos en el Rio Jordán y se tomaron una foto del recuerdo. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir También compartieron la experiencia de cubrirse de lodo del mar Muerto, al que se le atribuyen propiedades de tratamiento para la piel. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En ese entonces ambos se platicaban sus proyectos, Gabriel comenzaría en teatro 'Por qué los hombres aman a las cabronas', con Marjorie de Sousa, y Julián estaba próximo a terminar 'Hasta el fin del mundo', también con Marjorie, para luego comenzar una película bíblica.

Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Ya en noviembre de 2015, Gabriel Soto, Marjorie de Sousa y Aleida Núñez comienzan con el proyecto 'Por qué los hombres aman a las cabronas' .

Foto: Facebook | Univision 0 Compartir A partir de mayo de 2016, Julián y Marjorie comenzaron un romance idílico que fue ampliamente reporteado. Ellos no escondían su amor. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Cuatro meses después, en agosto, se haría público que los actores estaban esperando un bebé, el primero de Marjorie y el tercer hijo de Julián Gil.

Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Hubo baby shower y, para octubre de 2016, Julián sorprendía con una pedida de mano. Habría boda de telenovela, o eso se creía. 0 Compartir El cuento de hadas se prolongó hasta poco después del nacimiento de Matías Gregorio, que vino al mundo el 27 de enero de 2017. Hubo un distanciamiento entre ambos que acabó en ruptura con abogados de por medio y así empezó el pleito por la manutención y las visitas del menor, que continúa hasta la actualidad y se ha tornado en un juicio penal. Foto: Instagram / @matiasgilsousa | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En el marco de ese pleito es que surge la necesidad de realizar una prueba de ADN para confirmar que Julián Gil es el padre de Matías. Este test de paternidad fue pedido por ambas partes (Marjorie y Julián), aunque ninguno de ellos duda de que el argentino es el progenitor del niño. 0 Compartir La justificación de la prueba de ADN se apoya en una especulación que cobra fuerza tras una portada de revista (nuevamente el caso vuelve a pasar por los medios), la de People en Español, que se conoce en abril de 2017. En ella se ve por primera vez con nitidez a Matías y sus distintivos ojos azules. Foto: People en Español | Univision 0 Compartir Ni Julián ni Marjorie tienen los ojos claros, y de inmediato, sin justificación alguna, en redes sociales se empieza a especular con fuerza sobre la paternidad del niño. Es ahí que aparece el nombre de Gabriel Soto, quien sí tiene ojos claros. 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Poco importó que Julián y Marjorie defendieran que ellos eran los padres y que Gabriel literalmente denunciara que todo eso eran “mamadas”. El mexicano estaba muy molesto. Un año después de desmentir que tuvo una relación amorosa con la venezolana, volvía la misma historia, ahora con un hijo. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Tanto escaló el asunto que Julián llegó a pedir a los medios que dejaran de hablar del tema, que dejaran tranquilo a Gabriel, siempre insistiendo en que eran amigos y que no tenía parte alguna en el pleito con Marjorie. “Ahora resulta que todos los niños de ojos azules son hijos de Gabriel Soto”, llegó a decir Julián burlándose del chisme. 0 Compartir No obstante, entre tanta especulación, los padres de Matías sintieron la urgencia de clarificar legalmente la paternidad del niño. De ahí la prueba de ADN, que aún no se ha realizado. Julián planea hacer público el resultado de la misma. 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Según se ha sabido en octubre, Julián y Gabriel han estado comunicándose por mensajes. No se llegaron a sentar para hablar del tema, pero su relación parece haber sobrevivido a la “tormenta”, tal y como calificó el mexicano este lío. Foto: Instagram Gabriel Soto | Univision 0 Compartir “No hay ningún problema con Julián”, comentó esta semana Gabriel Soto a las cámaras de Telemundo. Insistió que el argentino es “un amigo de la familia” y que él estaría encantado si pudiera trabajar junto a su esposa Geraldine Bazán en un próximo proyecto para el que ambos están haciendo pruebas. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir “Llevo cinco meses defendiendo a mi Gabriel”, manifestó Julián el martes 24 de octubre al ser entrevistado por los periodistas en el aeropuerto de la Ciudad de México. “Qué bueno que Gabriel haya dado esas declaraciones, la verdad es que me ha quitado un peso de encima porque de acuerdo a las diferentes cosas que se han dicho yo siento que se puede ver afectado”, añadió. “Gabriel es mi amigo y Geraldine también”, concluyó. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Más de un año y medio después del reportaje fotográfico en una playa de Cancún el rumor sigue vivo, aunque sin fundamento alguno. Un incómodo escándalo mediático que Julián y Gabriel han logrado navegar para mantener su relación de amistad. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir



Geraldine asegura que estar activa y trabajando, además del amor, cariño y apoyo que ha recibido de sus seres más cercanos la han hecho más fuerte en estos momentos, aunque fue duro darse cuenta de que la relación ya no daba para más: “ Decidí separarme cuando me levanté y ya no fui feliz. Conectas con tu conciencia y te das cuenta de que estás en una situación que, en lugar de darte, te está quitando energía, te angustia, empieza a mermar tu seguridad... y es ahí cuando decides que es importante que tus hijas vean a una mujer fuerte y valiente”.

Bazán y Soto terminaron en agosto pasado, aunque lo dieron a conocer hasta finales de noviembre. Durante esta ruptura Gabriel fue acusado de infiel, pues se le relacionó sentimentalmente con Marjorie de Sousa e Irina Baeva. Ante dichos comentarios Geraldine no ha querido decir nada al respecto, y se ha dedicado al cuidado de las pequeñas y a su trabajo en la telenovela 'El Despacho', donde comparte créditos con el actor argentino Julián Gil.



publicidad

También te puede interesar: