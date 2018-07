Exclusiva: esta es la razón por la cual el divorcio de Lupillo Rivera sorprendió a su familia

Parecía que Lupillo Rivera y Mayeli Alonso tenían un matrimonio estable lleno de amor: “Se amaban, tal vez hasta el momento se aman y por eso nos sorprendió muchísimo que se estén divorciando”, reveló en exclusiva para Univision Entretenimiento Rosie Rivera, hermana del cantante.

Cuando se dio a conocer que el llamado 'Toro del Corrido' se estaba divorciando, Rosie y su madre, la señora Rosa Rivera, creían que la separación de Lupillo era solo un chisme de la prensa de espectáculos: “Me sorprendió exageradamente su separación, no lo creía, le dije a mi mami: ‘Son los medios, hasta que yo vea los papeles de la corte no voy a creer’, y cuando los sacaron, dije: 'Ok, ¿qué está pasando?, porque sabemos la relación que tenían”.



La hermana menor del cantante dice desconocer las razones por las cuales terminó el matrimonio de Lupillo y Mayeli, y aseguró que no le preguntará y simplemente se mantendrá a su lado: “Yo conozco el corazón de mi hermano, conozco cuánto la amaba, lo sé y ella a él y dije: 'Voy a estar ahí, pase lo que pase'. No sé dónde estaremos en seis meses o en un año (por si se vuelven a distanciarse como hermanos), pero si él está bien, yo estoy bien”.

En el momento en que el llamado ‘Toro del Corrido' dio a conocer que se estaba separando de la madre de sus hijos, el cantante estaba distanciado de su familia, pero las diferencias quedaron atrás al saber lo que le estaba ocurriendo: “He hablado con él y no porque se separó de Mayeli, tomé esto como: 'Mi hermano me necesita'. Si en lugar de su separación hubiera sido una enfermedad o algo que hubiera sucedido, ahí hubiera estado”.

Rosie aseguró que las diferencias en su familia son lo normal: “Así somos los Rivera y lo reconocemos: si estamos en desacuerdo, tal vez no voy a hablar contigo un tiempo, necesito tomar distancia, pero cuando me necesites ahí estoy, y eso pasó con mi hermano”.



El distanciamiento entre Lupillo y su familia los orilló a que los Rivera tuvieran una mejor relación con Mayeli, incluso por encima del cantante: “A veces, cuando yo no estaba bien con mi hermano le preguntaba a ella: ‘Oye, ¿cómo está mi hermano?', y ella siempre muy amable me contestaba. Mayeli nunca me ha hecho, que yo sepa, un mal a mí, nunca hubo ningún enfrentamiento, a veces no estaba de acuerdo y me imagino que ella tampoco, pero nunca hubo una pelea”.

Sin embargo, Rosie puso distancia de por medio con su excuñada porque lo correcto es estar al lado de su hermano: “Después del divorcio la verdad no la he buscado, es el tipo de hermana que soy. Ella me imagino tiene su apoyo y mucho amor, pero cuando ellos estaban casados, sí había veces que hablaba más con Mayeli que con Lupillo”, finalizó.