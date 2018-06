Jacqie Rivera tiene tres poderosas razones para no ser como su madre, la 'Diva de la Banda'

Publicado hace 10 días, el video de Jacqie Rivera ya acumula más de 25,000 'me gusta' y poco más de 2,700 comentarios, en los que destaca la petición de sus fans para que se lance oficialmente como artista y siga los pasos de su madre y también de su hermana, la cantante y empresaria Chiquis Rivera. Pero, aunque la mujer de 29 años no ha respondido a ese reclamo en su canal, a través de diversas entrevistas ha dejado claro que el mundo del entretenimiento no es lo suyo. Al menos, no de la forma en que lo vivió Jenni Rivera y ahora lo hace su hija mayor.