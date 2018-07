Exclusiva: los Rivera esperan que haya boda de Chiquis y Lorenzo (y preguntan por la fecha)

Esta no es la primera vez que Chiquis Rivera piensa en llegar al altar, ya había estado comprometida con Ángel del Villar, sin embargo, es la primera vez que la familia acepta sin condiciones al novio de la hija mayor de Jenni Rivera: “La verdad otras veces le he dicho ‘cálmate no te tienes que apresurar no importa si estas comprometida dos o tres años’, en esta le digo, ‘hija adelante’. Creo que ya es hora de que los dos sientan esa paz para ya poner fecha”, confesó Rosie Rivera.