Esto es lo que no cuadra en el supuesto divorcio de Lupillo Rivera y Mayeli Alonso

Ha pasado más de un mes desde que el cantante de regional mexicano Lupillo Rivera tomó la decisión, "de repente", de radicar la demanda de divorcio contra su todavía esposa, la empresaria Mayeli Alonso, quien inicialmente reaccionó diciendo que no le tomó por sorpresa aunque esta semana, en entrevista con El Gordo y la Flaca, confesó que sí la tomó por asalto la decisión del hermano de Jenni Rivera, de la cual se enteró a través de los medios de comunicación y no porque él se lo informara.

Si esas declaraciones resultan confusas, más difícil resulta entender cómo, según Mayeli Alonso, antes de todo este escándalo ambos habían acordado que estarían juntos durante dos años, al término de los cuales anunciarían su divorcio. Y es que tenían problemas, "muchos problemas", enfatizó antes de dar cuenta de cómo ya tenían diseñada una estrategia para anunciar su separación. "Ibamos a durar dos años separados y ya después de los dos años íbamos decir que estábamos divorciados y que de eso no iba a salir absolutamente nada", confesó en entrevista con Tanya Charry, explicando que se sintió traicionada cuando él incumplió esa parte del acuerdo el pasado 4 de mayo. ¿Por qué tenían que esperar dos años para anunciar su separación? No quedó claro.

Lupillo Rivera, por su parte, insistió en que tomó "la decisión de de repente. No fue nada planeado, no fue nada de tiempo". A la madre de sus hijos Guadalupe Karisma y LRey la describió como "la mujer que puedo decir que más he querido en mi vida". Y ella, por su parte, aseguró que cuando se separó de él, lo hizo estando "enamorada".

Según Mayeli Alonso, el día en que dejó de amar al cantante no fue cuando abandonó la casa, cargando solo con su ropa y los uniformes escolares de sus hijos, pues las joyas "no las encontré... están perdidas". A ella lo que la desencantó fue que él no saliera a desmentir que el rumor de que la relación se terminó por una infidelidad de su parte. "No puedo regresar con una persona que no tuvo el valor de dar la cara por su mujer", consignó.

La empresaria juró que nunca le fue infiel, "no hubo un trío (sexual), no existió un amante, pero había un problema, no lo pudimos soportar". Ese problema, que habría sido el detonante para la ruptura, es lo que ni ella ni Lupillo Rivera aclaran. Aunque en la entrevista exclusiva en El Gordo y la Flaca, Mayeli Alonso se refirió a que jugaron "un juego" que se les saió de control, y admitió que hay una "situación que es muy íntima mía, es una situación muy personal que al yo platicarla practicamente estaria desnudando mi intimidad", más tarde en la entrevista retó a su futuro exmarido a que dijera el verdadero motivo de su separación pues sus hijos ya saben lo que pasó.

"Como hombre no lo quiero. En un día se me salió ese hombre del corazón. En el momento en el que salió todo en los medios y que se habló de que yo le había sido infiel... Me sentí usada, me sentí ultrajada, me sentí utilizada, porque a él no le costaba nada salir a decir que era mentira, a menos de que quisiera seguir con este juego", despachó Mayeli Alonso, dando a entender que al cantante le conviene que se siga especulando sobre la situación.