La 'insólita' razón por la cual Lupillo Rivera pidió el divorcio antes que Mayeli Alonso

Mientras que el cantante Lupillo Rivera guarda silencio y se reserva los motivos que lo llevaron a solicitar el divorcio, su aún esposa Mayeli Alonso concedió una entrevista en la cual aseguró que todavía no ha recibido la demanda en su contra: "A mis manos no ha llegado".

Sin especificar fechas, la empresaria insistió a los presentadores del programa 'Buenos días familia', en Estrella TV , que todo este proceso no le sorprendió porque el cantante y ella tomaron la decisión de divorciarse hace algún tiempo. "Habíamos quedado en eso, fue un acuerdo mutuo (...) Fue algo que los dos ya habíamos hablado. Yo iba a interponer la demanda, pero no tuve tiempo ", declaró.

Alonso, compañera de Lupillo Rivera desde hace 15 años, los 12 últimos casados, recalcó que contrario a lo que informó María Celeste Arrarás en el programa 'Al rojo vivo', la separación no fue producto de una "infidelidad, no fue infidelidad. No hay ninguna tercera persona involucrada". Adelantó que sus abogados están evaluando las medidas que tomarán contra "ese programa" porque nadie puede afirmar "algo que no te consta y que ni siquiera me preguntaron".