Calladito se ve más bonito: rechazan los fans que Lupillo Rivera insinúe que Mayeli lo engañó

"En la vida no pierde el que es traicionado, si no la que no valoró el gran amor que tenía a su lado", escribió Lupillo Rivera, citando lo que se ha transformado escrito motivacional que resuena hace unos años en internet. El llamado 'Toro del Corrido' concluyó su mensaje utilizando la etiqueta (o hashtag) 'Por mi honor'. Entre sus seguidores hubo quienes le expresaron apoyo, más otros le llamaron la atención pues entendieron que el hermano de la fallecida Jenni Rivera estaba insinuando que su aún esposa lo engañó con otro hombre.

Lupillo Rivera, por su parte, dijo el sábado, durante el reencuentro con su mamá, doña Rosa Saavedra, que si tomó la decisión "de divorciarme fue por razones muy personales que nunca quisiera decir por no herir a mis hijos, a Lupita y L'Rey". Insistió en que no quería "hablar mal de una persona que amé mucho. yo la amé y la quise toda la vida. Creo que no es justo que yo hablé mal de una perona que me dio dos hijos".