Enrique Guzmán ya se despidió de José José: "Él está muy optimista, pero la verdad se va cayendo"

Enrique Guzmán, ídolo del rock en México, confesó que ya se despidió de su amigo José José, aunque sigue al pendiente del estado de salud de ‘El Príncipe de la Canción’, a quien conoce desde hace más de 60 años.

“ Ya me despedí de él de alguna manera. Me encanta que ha vivido como le dio la gana, hizo todo lo que quiso y ya irse así es una satisfacción”, dijo Enrique durante una conferencia de prensa con motivo del concierto de despedida que el cantante realizará en México junto a Angélica María, César Costa y Alberto Vázquez.

Enrique Guzmán agregó que aunque el ánimo no decae en José José, ve poco probable que se recupere: “Él está muy optimista, pero la verdad se va cayendo”.



José José: 'El Príncipe' que sufrió como un mendigo En 1970 nos enamoramos de José Rómulo Sosa Ortíz, un joven que hacía historia porque parecía no esforzarse para cantar algo que a cualquiera le desgarraría la garganta. La canción era 'El Triste', una composición de Roberto Cantoral que escribió durante un vuelo de regreso a México para asistir al funeral de su hermano y que, siempre afirmó, el único que podría cantarla era José José. Ahí comenzó su historia. José José nació bajo el nombre de José Rómulo Sosa el 17 de febrero de 1948, en una familia de músicos. Se inició en el mundo de la música dando serenatas y tocando la guitarra, también estuvo en un grupo de bossa nova y en otro de jazz. José José es uno de los cantantes latinoamericanos más exitosos de todos los tiempos, ha vendido más de 120 millones de discos en su carrera. En 1970, cuando triunfó con el tema 'El Triste', se embarcó en su primera gira internacional por Latinoamérica. José José se casó a los 23 años con Natalia 'Kiki' Herrera Calles, quien era 20 años mayor que él y nieta del expresidente mexicano Plutarco Elías Calles. Se divorciaron dos años más tarde. Aquí José José, cuando iniciaba su carrera en el programa 'Siempre en Domingo', que conducía Raúl Velasco. 'El Príncipe de la Canción' tuvo su mayor éxito en las décadas de 1970 y 1980. En 1974 ya era reconocido en toda Latinoamérica y considerado como el nuevo talento romántico de la música. José José y Raúl Velasco lograron tener una gran amistad que se fue fortaleciendo a través del tiempo y del éxito de ambos. El cantante también incursionó en la actuación. Aquí con la actriz Sasha Montenegro, en la película 'Sueño de Amor' en 1972. Su música ha llegado a países no hispanoparlantes como Arabia Saudita, Japón, Israel, Egipto y Rusia.

José José y Verónica Castro tienen una gran relación de amistad desde hace años; de hecho 'El Príncipe' es padrino de bautizo y primera comunión de Cristian Castro.

José José y Verónica Castro tienen una gran relación de amistad desde hace años; de hecho 'El Príncipe' es padrino de bautizo y primera comunión de Cristian Castro. El artista ha recibido docenas de premios y reconocimientos alrededor del mundo, pero el cantante siempre ha dicho que su más grande premio ha sido el cariño del público. José José estuvo casado con la exreina de belleza Anel Noreña de 1976 a 1991, y juntos procrearon a José Joel y a Marisol. Hace algunos años José José bromeaba con Angélica María respecto a que deberían casar a sus hijos José Joel y Angélica Vale quienes, de hecho, fueron novios en la adolescencia. En 1996 con su segunda esposa, Sarita Salazar, concibió a su hija más pequeña, Sarita, quien hoy tiene 21 años de edad y ya está casada. Con José Joel, 'El Príncipe de la Canción' ha tenido una relación complicada desde que se divorció de Anel, y aunque han compartido escenarios muchas veces, también han pasado largos periodos distanciados. Sus hijos son su principal motor y todos cantan maravillosamente, aunque ninguno como 'El Príncipe'. José José ha sufrido de varios problemas de salud durante toda su carrera, muchos de ellos a causa de sus adicciones. En 1972 sufrió de un caso grave de neumonía, y su diafragma torácico tuvo una parálisis, enfermedad que deterioró casi por completo su voz, su carrera y su vida. La última vez que lo vimos actuar fue en la obra de teatro 'Amar y Querer', la cual no resultó tener el éxito que se esperaba y que ocasionó que hubiera problemas con los pagos, incluido el de José José. Luego de su crisis por cáncer de páncreas y enfermedad de Lyme, así lo vimos posando para una prestigiosa publicación mexicana: entero y desafiando al destino.



José José se encuentra hospitalizado en el Hospital de Nutrición de la Ciudad de México desde el pasado 9 de enero, luego de que acudiera a una revisión de rutina después de que en 2017 fuera intervenido quirúrgicamente para extirparle un tumor canceroso del páncreas. En dicha revisión los doctores notaron que su cuerpo no absorbía los nutrientes necesarios, por lo cual el intérprete, de 69 años edad, está siendo alimentado por vía intravenosa.

Enrique recordó que conoció a José José cuando trabajaba en El Señorial, un centro nocturno de México famoso por albergar lo mejor de la vida nocturna en las décadas de 1960 y 1970, donde ‘El Príncipe de la Canción’ se presentó por primera vez.



“ José José es un hombre que ha vivido pleno, lo de hoy (su delicado estado de salud) es el remate de muchas vivencias”, finalizó.

Al respecto Angélica María, dijo que a diferencia de Enrique Guzmán ella no ha podido hablar con José José, ya que su asistente Laura Nuñez no le ha permitido comunicarse: “No me contesta Laura. Yo no me he despedido de José José porque le he hablado y Laura no me contesta el teléfono”.