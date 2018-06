Esta es la razón por la cual Laura Bozzo y su ex terminaron (y no fue por una infidelidad)

Cristian Zuárez, quien actualmente está soltero y afirmó que no tiene un ideal de mujer, confesó que sigue sintiendo cariño por la conductora luego de su relación de 16 años la cual, asegura, no se rompió por una infidelidad: “ La falta de interés de Laura fue el causante de esta separación, nunca habló de nosotros, todo giraba alrededor de ella. Soy muy romántico y necesito una mujer que sepa que el hombre que tiene al lado es un compañero, y no me trate como un muñeco. Soy una persona que también tiene sentimientos y respira amor”, compartió.