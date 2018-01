Exclusiva: Laura Bozzo no descarta regresar con Cristian Zuárez: "No cierro las puertas al amor"

Laura Bozzo platicó en exclusiva con Univision Entretenimiento sobre la realidad de su estatus sentimental.

La presentadora pronto podría dar la sorpresa de reanudar una relación amorosa con su expareja Cristian Zuárez, después de que se dijera que él le había sido infiel: “Va a venir a verme a finales de enero, principios de febrero, no ha dejado de hablar conmigo ahora está entre Perú y Argentina para ver la posibilidad de regresar como pareja".

La conductora peruana aseguró en entrevista que Zuárez es una persona importante en su vida: “ Tengo muy bellos recuerdos con Cristian, todas las cosas que pasamos y quien sabe en un futuro lo que puede pasar, que él me ha dado la posibilidad de venirme a ver platicar y de reanudar lo nuestro, yo no me cierro a la posibilidad, ni cierro las puertas al amor”.



Contra burlas y mareas, así fue el largo amor de Laura Bozzo y Cristian Zuarez Laura Bozzo y Cristian Zuarez se conocieron en la televisión, cuando Zuarez era integrante de una banda y ella conductora de televisión. Se vieron a lo lejos y se llamaron mutuamente la atención. Laura Bozzo ha dicho en distintas entrevistas que al principio no pensó que él le estuviera coqueteando de verdad. La periodista le llevaba 24 años al músico, a quien nunca le importó la diferencia de edad pese a las críticas. Siempre se mantuvieron juntos. Cristian en todo momento le dio su lugar ante los medios de comunicación. La galanura de Cristian Zuarez siempre fue comentada por sus amigos, quienes lo definen como un hombre divertido y coqueto, pero respetuoso. Laura Bozzo y Cristian Zuarez en todo momento presumieron de un amor estable rodeado de lujos, grandes propiedades y algunas extravagancias por parte de él. Pero la relación empezó a mostrar fisuras desde septiembre de 2015, cuando Cristian Zuarez eliminó el tatuaje de la cara de Laura Bozzo, que se había hecho en 2009. Aunque no terminaron, trascendió en distintos medios que habían tenido una crisis de pareja. Laura Bozzo y Cristian Zuarez tienen en común varios negocios, entre ellos una productora de televisión, con distintos proyectos por realizar. Cristian Zuarez es padre de una mujer de 22 años de nombre de Macarena. Laura solía convivir con ella.



Tras darse a conocer los rumores que señalaban que Bozzo estaba deprimida por la ruptura con Cristián, incluso, que había existido violencia física durante el noviazgo, ella tajantemente respondió: “Eso es absolutamente falso, soy una mujer con un carácter muy fuerte y difícilmente alguien podría creer semejante cosa, si hemos tenido discrepancias y discusiones como cualquier pareja, pero te puedo asegurar que hasta el día de hoy Cristian y yo somos amigos de verdad y jamás hubiera permitido un maltrato”.

Por otro lado, explicó que sabe lidiar con la soledad y esa no sería la razón para reanudar su relación con Cristián: "Soy una mujer que sé vivir sola y si en algún momento regreso con él o no tengo otra pareja nunca va a ser por soledad o dependencia, yo estoy muy feliz sola y te puedo decir que amo estos meses que he estado sola porque me han hecho reconectarme con mis raíces y ver los errores que estaba cometiendo”.



¿Reconciliación?, Laura Bozzo abre la puerta a reencontrase con su ex Cristian Zuárez La conductora Laura Bozzo viajó desde México hacia Lima, donde mucho se ha especulado que, además de visitar a sus amigos, la también abogada sostendrá un encuentro con su expareja, Cristian Suárez. Aún no se sabe cuántos días permanecerá en Lima, pero sí que la conductora declaró que está interesada en hablar con Cristian, para aclarar las cosas de frente. La historia de amor de esta pareja inició en el año 2000. En ese entonces Laura Bozzo causó polémica al iniciar su romance con Cristian (24 años menor que ella) estando aún casada con su primer esposo, el abogado Mario de la Fuente. A pesar de la diferencia de edades, Laura y Cristian mantuvieron una relación que duró 17 años. La relación terminó en julio de 2017, cuando la conductora peruana decidió terminar definitivamente con el argentino, supuestamente por una infidelidad de Cristian con otra mujer. Y aunque Laura fue tajante al romper la relación, recientemente la conductora declaró a un programa peruano que estaría dispuesta a volver a hablar con Cristian y perdonarlo, siempre y cuando el productor "no le haya sido infiel". Además de aclarar las cosas, este posible encuentro con Cristian le serviría a la conductora para decidir si la ruptura es, o no, definitiva, según sus declaraciones. La conductora parece estar disfrutando mucho de su viaje a Lima. En su cuenta de Instagram subió una foto donde se la ve conviviendo con sus seres queridos: "Con mi hermano menor Rodrigo, pasándola lindo". También aprovechó para convivir con sus amigos a los cuales no puede frecuentar, ya que Laura radica en México. La polémica conductora presumió un elegante atuendo para salir, con el siguiente mensaje: "Besos para todos, pásenla lindo". Laura también compartió con sus fans un video de 'Sasha', una hermosa gata negra. La conductora, que siempre se ha caracterizado por ser polémica, recientemente obtuvo la nacionalidad mexicana. En 2013 la polémica presentadora acompañó a su hija, Alejandra de la Fuente, en al presentación de su portada en la revista 'Playboy', con la cual inició en el medio artístico. Mientras continuan las especulaciones sobre su situación amorosa, la conductora señaló que ni ella misma sabe cuál será su futuro sentimental.

Reconoce que su carácter no siempre fue el mejor y ese factor pudo ser en gran medida lo que afectó su relación con Cristián y hasta con su círculo de empleados: “Si me volví una mujer muy histérica y agresiva por frustración de ver que lo que estaba haciendo no era lo que yo quería hacer, y eso no quiero, quiero disfrutar la vida y mi trabajo, ser feliz”.

Laura Bozzo aseguró que sus decisiones siempre son tomadas con mucha fe: “Yo pongo todo en manos de la Virgen de Guadalupe, yo voy a la terapia y me siento ahí y empiezo a pensar y le digo lo pongo en tus manos y así es como tomo mis decisiones".

La verdad sobre lo que sucedió con Zuárez y con sus otras exparejas serán plasmados en un libro llamado ‘Mas allá del infierno’ que saldrá a la venta en marzo de 2018: “La gente va a saber muchas cosas que ni se imagina de mí porque es muy crudo. Comienza con mi arresto que sufrí además de toda mi vida sentimental, completa, nadie sabe ni conocen de mí esos aspectos obviamente también tocaré el tema de Cristián”.



Casi la misma por 20 años: mira lo poco que ha cambiado Laura Bozzo Laura Cecilia Bozzo Rotondo es el nombre real de, quizá, la presentadora peruana más famosa del mundo. Ella es mejor conocida como Laura Bozzo y nació en Callao, Perú, un 19 de agosto de 1951. Es profesionista, se recibió como abogada en Perú y también ha sido reconocida como presentadora del talkshow "Laura en América". Cursó la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Además, durante varios años fue catedrática de diversas materias en esta misma licenciatura. Laura también cursó sus estudios de posgrado en la Universidad Central de Venezuela, en Caracas. En 1987, y durante el primer gobierno de Alan García, Laura Bozzo fue nombrada funcionaria del Instituto Nacional de Cultura, puesto con el que organizó una serie de concursos a fin de promover la defensa del patrimonio cultural de Perú. Hacia 1992, Laura elegida como Regidora del Consejo Provincial de Lima para cubrir el período de 1993 a 1996. Entre 1993 y 1996, ella estuvo a cargo de la dirección de programas de servicio social tales como "El vaso de leche" y "Comedores populares" en su natal Perú. Su incursión en la pantalla chica inició en 1993 en el canal RBC Televisión con diversas apariciones en defensa de Ricardo Belmont, gerente propietario de RBC. En 1994 siguió con el programa de corte feminista "Las mujeres tienen la palabra", que al poco tiempo se convertiría en un programa político con una abierta oposición y ataque hacia el régimen del entonces presidente de Perú, Alberto Fujimori. Tras un fallido paso por los comicios de 1997 en Perú, su programa "Las mujeres tienen la palabra" fue sacado del aire en 1996. Entonces, empezó a conducir un programa de entrevistas llamado "Laura". En 1997, la peruana inició un programa llamado "Intimidades" bajo la batuta del productor peruano Alberto Rojas Romero. Fue con el programa "Intimidades" que Laura Bozzo incursionó en el estilo del reality show que la dio a conocer internacionalmente. En 1998 y como parte de su trabajo social, Bozzo fundó la Asociación de Solidaridad de la Familia. Entonces, Bozzo lanzó el programa "Laura en América", programa donde apoyó abiertamente al entonces presidente de Perú, Alberto Fujimori, así como a su asesor Vladimiro Montesinos. "Laura en América" tenía como eje principal presentar casos con problemáticas familiares dentro de los sectores más vulnerables de la sociedad. Temas como maltrato a mujeres, niños y adolescentes, así como alcoholismo, infidelidad y desempleo eran los que abordaba Bozzo en su programa "Laura en América". "Laura en América tuvo una gran aceptación, principalmente, en los sectores más pobres de la población peruana, pero siempre fue criticado por los excesos que se presentaban en pantalla. La presentadora siempre manifestó que los testimonios presentados en su programa eran totalmente verídicos, esto ante los comentarios de público que afirmaban todo se trataba de un montaje para la pantalla chica. En cuanto a su vida personal, fue en 1980 que Laura Bozzo se casó con Mario de la Fuente Balarezo, con quien procreó a sus hijas Alejandra y Victoria. Pero tras 20 años de matrimonio, Laura se separó del padre de sus hijas en el año 2000 y quedaron divorciados legalmente en 2002. En el año 2000, Laura causó revuelo al iniciar una relación con el argentino Christian Zuárez, quien es 24 años menor que ella. Christian Zuárez formó parte de un grupo musical de origen argentino llamado Complot. La pareja se mantuvo junta a pesar de los rumores y polémica que causaron e, incluso, se mantuvieron más cercanos ya que trabajaron juntos durante los programas de Bozzo. Pero en 2017 se desataron una serie de rumores de una supuesta infidelidad por parte del argentino hacia la presentadora peruana. Fue a través de su cuenta en Twitter que Laura Bozzo informó al público en general que su relación con Christian Suárez había concluído. "Informo que mi relación con Christian terminó de manera definitiva, ruego no me llamen, pues no quiero hablar más del tema", confirmó así Laura Bozzo su ruptura con Zuárez en julio de 2017.

La vida llena de polémica de Bozzo ha despertado tal interés que en Perú quieren hacerle una serie de televisión llamada ‘La Diva Cautiva’ . Además planea regresar este 2018 a la televisión: “Mi meta además de Televisa es salir en la pantalla de Univision es un clavo que tengo metido en la espalda porque el público hispano es al que debo mi carrera”.