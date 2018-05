Laura Bozzo pide 1 millón de dólares por el uso de la frase "que pase el desgraciado"

La autora del libro 'Más allá del infierno' adelantó que radicará dos demandas contra la productora fílmica, pues siente que la vincularon con una organización criminal "donde yo no tengo nada que ver (...) Estoy pidiendo un millón de dólares por daños y perjuicios". La sexagenaria consignó que si no se hacen los cambios que ha pedido, "paro la película" .

"No tuve nada que ver con la captura de Vladimiro Montesinos. ¿A razón de qué me ponen a mí?, ¿para tener mayor atención de la prensa? No, se equivocaron... Yo no voy a tolerar que mi nombre siga siendo embarrado y me utilicen como escarnio público”, juró Bozzo, quien en días recientes se sometió a un tratamiento de plasma, hilos rusos, botox y colágeno, según contó en Twittter.