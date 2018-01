Aida Pierce busca el amor (o sexo casual) en línea y manda mensaje: "Estoy disponible"

Aída Pierce, cuyo nombre real es Aida María Zerecero Pierce, no tiene empacho en revelar en exclusiva a Univision Entretenimiento que para encontrar pareja, ya sea formal o para sexo casual, utiliza distintas aplicaciones, así como las redes sociales y está inscrita en varios grupos de solteros para encontrar el amor: “ No voy a dejar de buscar porque es toda una aventura. Me inscribí en los grupos de solteros. Ves los mensajes, te ríes y andas desatado”.

Menuda, rubia, chispeante y muy inteligente, desde su debut en la década de 1980, la comediante y actriz mexicana Aida Pierce, de 61 años de edad, marcó una época y sigue trabajando sin descanso, haciendo lo que más disfruta: arrancarle las carcajadas a los espectadores.



Conoce a Aída Pierce, famosa comediante que sigue arrancando las risas de los mexicanos Aída María Zerecero Pierce, mejor conocida como Aída Pierce, es una actriz y comediante mexicana. Su emblemático personaje de 'Doña Tecla' en el programa mexicano 'Alegrías de medio día' en la década de 1980 la convirtió en una de las actrices más emblemáticas de esa época. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Aída nació el 15 de agosto de 1955 en Acapulco, Guerrero, México. En 1957 el padre de la estrella decidió mudarse junto con toda su familia a la Ciudad de México. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir En entrevista para el programa 'Historias engarzadas', la actriz comentó que después de participar en una pastorela a temprana edad, descubrió que lo suyo era la actuación. "Desde ahí viene la vena histriónica. Quiero imitar a Rocío Dúrcal, quiero hacer chistes, quiero que todo el mundo me vea cantando o bailando. Sueños de pequeña". Foto: Instagram @noroestemx | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Cuando Aída le reveló a sus padres que quería dedicarse a la actuación, sus padres le dijeron que no tendría ningún futuro. "Mi mamá me decía 'para ser artista necesitas dinero, no tenemos dinero. Necesitas relaciones, no tenemos relaciones. Entonces, yo no te auguro que te vaya a ir nada bien' [...]", así lo reveló al programa 'Historias engarzadas'. Foto: Twitter @AidaPierce | Univision 0 Compartir Así que la madre de Aida le pidió que estudiara una carrera corta para que los apoyara económicamente. Con el dinero que obtuvo con su primer trabajo como recepcionista, Aída pagó las clases de actuación en el Instituto Andrés Soler. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Ella considera a Manolo Fábregas, como su padrino de carrera artística debido a que el primer papel que Aída obtuvo fue en la obra 'Godspell', producción a cargo del también conocido como 'Señor teatro', y que vio la luz en 1974. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El talento de Aída la llevó a participar en otras producciones de teatro musical como 'Hair' (1974), 'Jesucristo Super Estrella' (1975), así como 'Annie es un tiro' (1976) y 'El show de terror de Rocky'. En el proyecto 'Amor sin barreras' la actriz tuvo una lesión en la rodilla que la dejó fuera de la producción. Este hecho llevó a la actriz a retirarse de los escenarios. Foto: YouTube | Univision 0 Compartir Aída también fue integrante del grupo Rojo Show donde trabajó por tres años. Con tan solo 22 años decidió casarse con Jorge León. "A los 2 años me di cuenta que era mi amigo. No era mi hombre, mi compañero, mi amor [...] Lo veía como mi confidente", declaró la actriz en entrevista. Foto: Twitter @AidaPierce | Univision 0 Compartir En 1979 la actriz se integró al elenco de 'Alegrías de medio día' producido por Televisa. En este programa Aída interpretó a 'Doña Tecla', personaje que escribió César González 'El Pollo' para ser interpretado por la comediante. Foto: GIPHY | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Durante dos años la artista permaneció en el proyecto 'Alegrías de medio día' para después sumarse al elenco de 'La Matraca' en 1982, programa en el que compartió créditos con Raúl Padilla 'Chóforo', Socorro Bonilla y Charly Valentino. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir En 1983 Aída Pierce fue invitada a participar en el emblemático programa 'La Carabina de Ambrosio'. Foto: GIPHY | Univision 0 Compartir En 'La Carabina de Ambrosio' Aída compartió créditos con actores como Alejandro Suárez y César Costa, hasta que la actriz decidió salir del proyecto en 1985. Foto: GIPHY | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En 1983 impulsada por su representante, ella decidió crear su propio espectáculo de comedia. "Al principio con mucho miedo, sientes que es eterno 40 minutos estar en un escenario hablando sola [...]", declaró Pierce. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir "A últimas fechas de eso vivo, lo voy renovando, pero ya me puedo echar hasta dos horas en un escenario porque ya solita tengo esa gran escuela", indicó la comediante. Foto: GIPHY | Univision 0 Compartir El siguiente proyecto de Aída Pierce fue 'Salón de belleza', programa al que se integró en 1985 y en el que compartió créditos con María Elena Saldaña, Leonorilda Ochoa e Isabel Martínez 'La Tarabilla'. Foto: Twitter @AidaPierce | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en A mediados de la década de 1980 la actriz participó en 'Cosas de casados', al lado de Miguel Palmer y Leticia Perdigón, así como en 'Hospital de la risa' donde compartió créditos con 'Pompín' Iglesias, Amparito Arozamena y César Bono. Además, en esta misma época la actriz tuvo que enfrentar la muerte de su único hermano José Luis Zerecero Pierce, quien falleció a causa del VIH Sida. Foto: YouTube | Univision 0 Compartir Pierce declaró que a la semana de que falleció su hermano, ella se enteró que estaba embarazada. Pero a los dos meses de que nació Rubén, su primer y único hijo, la entonces pareja de la actriz decidió abandonarla. Foto: GIPHY | Univision 0 Compartir Para la actriz siempre fue importante buscar el vínculo entre su hijo y el padre de este. Luego de 12 años de estar sin pareja, Aída estuvo a punto de casarse por tercera ocasión con un arquitecto, pero con quien decidió romper su compromiso debido a la impuntualidad de él, así lo dijo en entrevista. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en De acuerdo con una entrevista realizada por Notimex, Aída declaró que con el terremoto que afectó la Ciudad de México en 1985, ella se vio afectada debido a que se derrumbaron los televiteatros 1 y 2 en los que ella laboraba. Foto: Twitter @AidaPierce | Univision 0 Compartir Cuando ocurrió el sismo de 1985 en la Ciudad de México, Aída aún trabajaba en 'La Carabina de Ambrosio' en Televisa Chapultepec cerca de los Televiteatros, pero la estructura de la empresa también colapsó. Foto: GIPHY | Univision 0 Compartir Cabe mencionar que en 1996 ella se convirtió en la primera actriz de comedia en posar para la revista Playboy. 20 años después de este suceso, la actriz declaró en entrevista para XEU Noticias: "Yo encantada y puesta para volver a posar, por supuesto". Foto: GIPHY | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en A finales de la década de 1990, la actriz fue invitada por Jorge Ortiz de Pinedo para integrarse al show 'Humor es... Los Comediantes'. Foto: GIPHY | Univision 0 Compartir En 2007 la comediante perdió su contrato de exclusividad con Televisa, luego de casi 30 años de trabajar en dicha empresa. "Cuando se terminó mi exclusividad, preferí no volver a buscarla porque aparte tengo mi show cómico y voy de gira, me siento más en libertad de hacer mis actividades artísticas". Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Aida Pierce señaló en entrevista que su espectáculo de comedia le ha permitido tener libertad económica debido a que es ella quien lo maneja. Foto: YouTube | Univision 0 Compartir



A diferencia de otras personas, Aida afirma que no ha tenido experiencias desagradables en sus citas. Lo que es más, estuvo a punto de llegar al altar después de año y medio de relación con alguien a quien conoció en un grupo de solteros y aún porta con orgullo su anillo de compromiso que le entregaron hace dos años: “Estuve a punto de casarme en una ocasión, con alguien a quien conocí en un lugar que se llama ‘Punto de encuentro’, esos en los que hablas por teléfono para inscribirte, era divino el señor, la familia me adoraba, pero era crónicamente impuntual y, perdón, pero no. Puedo aguantar prácticamente cualquier cosa, que ronque si quiere, pero no pude con eso”.

Aida detalló, sin perder el humor, que la impuntualidad de su prometido, de nombre Jorge, no era de quince minutos, sino hasta de tres horas: “Sin ir más lejos, mira, en la noche de mi pedida de mano con la familia de ambos ya esperándolo y todo, llegó tarde y me dijo: 'Ah, es que como vi la cola en el beisbol me bajé a comprar boletos' y todos los estábamos esperando ahí. Hasta que un día me cansé y le dije por favor Jorge necesitas hacer algo con el tiempo porque yo soy una persona muy puntual y me vas a dejar plantada en mi propia casa para comer o cenar y me iba a dar una enfermedad porque yo si me enojaba y decidí terminar por las buenas”.



Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Es uno de los comediantes más prolíficos de la televisión mexicana tras formar parte de 'Al derecho y al Derbez' o 'Derbez en cuando' así como 'La familia Peluche', donde personajes como 'Eloi Gameno' o 'Aaron Abasolo' se convirtieron de inmediato en clásicos. Foto: Grosby Group / Derechos Reservados | Univision 0 Compartir El comediante Pompín Iglesias fue otro de los actores que destacaron en esta época, a pesar de que su carrera había empezado 40 años antes. Participó en el programa 'Mi secretaria' (1978- 1996) interpretando a 'Don Caritino Estudillo y Picoy, jefe del área de contabilidad de la empresa 'Vito Gavito & Cia'. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Aída María Zerecero Pierce, mejor conocida como Aída Pierce, es una actriz y comediante mexicana. Su emblemático personaje de 'Doña Tecla' en el programa mexicano 'Alegrías de medio día' en la década de 1980 la convirtió en una de las actrices más populares de esa época. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La comediante también participó en programas de la época como 'La Carambina de Ambrosio', 'Cosas de casados' y 'Hospital de la risa'. Actualmente tiene su propio espectáculo de comedia, lo que le ha permitido tener libertad económica debido a que es ella quien maneja el show. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Maribel Fernández mejor conocida como 'La Pelangocha', engalanó con su talento la televisión de la década de 1980. La actriz participó en programas como 'Mi secretaria', 'Hospital de la risa' y 'La Carambina de Ambrosio', programas íconos de la televisión de comedia latinoamericana. Aida confiesa que hay hombres que la buscan sólo para tener sexo, lo cual tampoco le molesta: “ Muchas veces sólo quieren el cotorreo de llevarte a la cama y es válido cuando hay esa química ya ni preguntes amigo, ni la profesión, ni nada vámonos aquí en Tlalpan hay muchos hoteles, y pues también tiene uno que vivir intensamente, porque la vida es muy corta”.

La artista, que tiene una estupenda trayectoria en teatro musical, en programas cómicos e incluso telenovelas, como ' Sueño de amor', en la que compartió créditos con Cristián de la Fuente y Marjorie de Sousa, es una mujer moderna que se asume siempre actual e interesada en lo que ocurre en el mundo que la rodea, por lo que no descarta valerse de la tecnología para encontrar lo mismo un compromiso, que placer y diversión.



Aida tiene un hijo y está esperando el nacimiento de su nieto por eso insiste en contar un hombre con el que quiere hacer su vida: “En esta etapa de la vida lo que quieres es estar tranquila y si llega alguien a tu vida que te pueda aportar tranquilidad, paz, bienestar, súper bien, pero si llega alguien a tu vida para enojos, celos y esas cosas, mejor estar sola. Para los que me leen ya saben que estoy disponible. No importa que sea poeta o viva lejos que me hable por teléfono o me busque en Internet”, reveló entre carcajadas.