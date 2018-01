Exvedette Wanda Seux sufre infarto cerebral, su salud es crítica

El fotógrafo Alfredo Cordero, quien es un amigo cercano de Wanda Seux , confirmó que la exvedette mexicana de origen paraguayo se encuentra hospitalizada tras sufrir un infarto cerebral en fase 4, y su estado de salud se reporta como crítico.

En exclusiva para Univisión Entretenimiento, Alfredo compartió via telefónica: “Le hicieron una tomografía y el resultado fue que sufrió un infarto cerebral en fase 4, me dicen los doctores que podría haberle afectado su sistema motriz, el habla y hasta el olfato. Estamos esperando que se recupere, ella está sola, no tiene a nadie y por eso estoy aquí, porque soy muy amigo de ella y no la puedo dejar sola”.



Wanda Seux: la vedette que se niega a ser olvidada Wanda Seux es una de las vedettes más importantes del cine mexicano de los años 70 y que en la actualidad lucha contra el olvido de quienes alguna vez alabaron su belleza y talento. Foto: GIPHY | Univision 0 Compartir La mexicana de origen paraguayo se destacó desde pequeña por su belleza. Ella misma ha confesado que desde los dos años de edad descubrió que amaba el espectáculo. Fue modelo y bailarina de danzas árabes en paises como Brasil, Paraguay y Argentina. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir A México llegó en 1976, gracias al promotor de talentos Hugo López para realizar una gira con el espectáculo que la misma Wanda ya tenía armado al estilo Las Vegas y en donde era acompañada por algunas bailarinas de 'Biuebell Girls' del Lido de París, el famoso cabaret parisino y llegando la estrella del centro nocturno 'Marrakesh', que era propiedad de Televisa. Foto: GIPHY | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Debutó en cine en 1978 en la película 'El arracadas', protagonizada por el cantante Vicente Fernández. Además participó en películas como 'Central camionera', 'Entre ficheras anda el diablo' y recientemente 'Paradas continuas'. Foto: GIPHY | Univision 0 Compartir La vedette también ha participado en telenovelas como 'Salón de Belleza', 'Alcanzar una estrella 1 y 2', 'Atrévete a soñar' y 'Hasta que el dinero nos separe'. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Wanda confesó en el programa 'El minuto que cambió mi destino' que solo se casó en una ocasión con un hombre de origen árabe, 37 años mayor que ella. El matrimonio de la vedette fue un arreglo entre su padre y su esposo, de acuerdo a una costumbre familiar, terminando en divorcio cinco años después. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Pasada su época de gloria, Wanda confesó en el programa del periodista Gustavo Adolfo Infante, que tuvo que trabajar como empleada doméstica y sufriendo incluso humillaciones de sus jefes. Foto: GIPHY | Univision 0 Compartir En 2015, la vedette fue parte del documental 'Bellas de noche', el cual retrata la vida en la actualidad de diferentes estrellas del cabaret de la década de 1970 como Lyn May, Olga Breeskin, Princesa Yamal y Grace Renant. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir En los últimos años la vedette se ha debatido entre la vida y la muerte, pues en 2010 fue diagnosticada con cáncer de mama que afortunadamente fue erradicado de su cuerpo sin necesidad de extirparle los senos. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En 2016, Wanda Seux fue internada tras haber sufrido un preinfarto y aunque lo superó, estuvo en el hospital por casi una semana. "Gracias a Dios el renacimiento, aunque ustedes me vean acá con un preinfarto, le voy a echar muchas ganas para seguir ayudando a mis semejantes, a mis animales, una oración por Wanda Seux nada más. Gracias, los amo", dijo en un video difundido en sus redes sociales. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Wanda Seux se ha caracterizado por su amor a los perros, tanto, que en la actualidad tiene cerca de 26 perritos a lo que cuales cuida, limpia y alimenta. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir La actriz asegura que el amor por los animales lo tiene desde que tiene uso de razón, a pesar de que cuando era niña un canino la mordió en el abdomen. "Yo prefiero una pata amiga que una mano amiga", dijo en el programa 'El minuto que cambió mi destino'. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La última vez que la vedette estuvo en un escenario fue en 2017 en el espectáculo 'Divas de noche', al lado de otras compañeras vedettes de la época, el actor Manuel 'El Loco' Valdez y la periodista Shanik Berman. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir

Cordero señaló que él se enteró gracias a la llamada de una colega de Wanda, la ' Princesa Yamal', quien le informó que la artista estaba siendo trasladada a un hospital que se ubica al sur de la Ciudad de México, pero desconoce quien la auxilió al momento del incidente o si sucedió en su casa o en plena calle.

Hace tan solo unos días Wanda festejó con una gran fiesta sus 70 años de vida, en la que, según Alfredo lucía contenta, pero fue una llamada que realizó el pasado miércoles en la que notó que algo andaba mal: " Le marque ese día y la escuche rara, no estaba hilando bien la conversación y me dijo que se sentía algo cansada. La verdad es que no le di importancia, pero ahora entiendo que ya se sentía mal desde ese día" .



Wanda Seux fue una de las principales vedettes en México, conocida como ‘ La Bomba de Oro’ por sus sensuales bailes exóticos, los cuales cautivaron al público de los mejores clubs nocturnos de la capital mexicana durante las décadas de 1970 y 1980. Entre las vedettes se le conocía como ‘La Barbie’ por su abundante cabellera rubia y cuerpo escultural.

También fue actriz y participó en varias películas y telenovelas, siendo las últimas ‘Atrévete a soñar’ y ‘Hasta que el dinero nos separe’. El año pasado volvió a estar ante los reflectores cuando se estrenó el aclamado documental ' Bellas de Noche', dirigido por María José Cuevas, en el que junto a otras vedettes, como Olga Breeskin y Lyn May, cuenta cómo fue su vida arriba de los escenarios y el duro cambio cuando la fama se extingue.



No es la primera vez que la vida de Wanda está en riesgo, en 2016 la salud de la vedette se vio mermada cuando sufrió un preinfarto a consecuencia del exceso de trabajo, lo cual la mantuvo internada por varios días en una clínica. A esto se suma que en agosto de ese mismo año ingresó un par de días a un hospital luego de que una barda se le cayera encima y como consecuencia se lastimara el tobillo izquierdo.

El pronóstico de salud podría variar y los medios siguen pendientes, así como las redes sociales.

