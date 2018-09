Entrevista con el espíritu de Lady Di: la medio verdad (y medio mentira) de una 'noticia' que revive en internet

Si has leído titulares la última semana sobre una supuesta entrevista con el espíritu de Lady Di revelada recientemente, debemos decirte que: mitad es verdad y mitad es... mitad mentira y otra mitad producto del fenómeno de las noticias falsas en la era de internet .

Hasta ahí todo bien. La medio verdad (o mentira) surgió el pasado 29 de agosto cuando algunos medios comenzaron a publicar como reciente la revelación del supuesto encuentro paranormal que Okawa asegura haber tenido con Diana Spencer. Aparentemente, el primer medio en revivir la información fue el tabloide de espectáculos británico The Mirror .

Sin embargo, sobre su exesposo, la madre de William y Harry no opina lo mismo. Okawa sostiene que Diana le dijo que no odiaba al príncipe Carlos pero no podía perdonarlo y creía que era un demonio .