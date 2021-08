Princesa Diana: analizamos el accidente que causó su muerte hace 24 años

No se puede decir que la tecnología de seguridad pasiva presente en los vehículos modernos hubiese salvado la vida de la princesa. De hecho esa es un área en que la tecnología actual no es muy distinta a la de hace 24 años. El único aditamento de seguridad que se podría encontrar en la cabina de un Mercedes-Benz Clase-S actual que no estaba en el mercedes-Benz donde perdió la vida Diana, es una cortina de aire lateral que habría podido mitigar golpes de la cabeza contra las puertas, algo que no es especialmente efectivo cuando no se usa un cinturón de seguridad y el cuerpo queda libre para viajar a merced de las dinámicas del choque. Lo mismo se puede decir de los cinturones inflables, los cuales son totalmente inútiles cuando no están siendo usados.