Angélica María: "Los hombres me tienen miedo o quieren que los mantenga"

La célebre actriz y cantante Angélica María, mejor conocida como 'La Novia de México', quien marcó toda una época en las telenovelas y la música, aseguró que muchos jovencitos se le acercan para cortejarla y querer conquistarla, lo que le divierte y asombra, pero cree que a su edad lo que ellos realmente buscan es que los mantenga.

En exclusiva para Univisión Entretenimiento, le preguntamos a la protagonista de éxitos como 'Ana del aire' o ' Muchacha italiana viene a casarse' como es que lleva la falta de una pareja en su vida: "Los hombres yo creo que me tienen miedo, porque en verdad que no se me acercan, además que a estas alturas de la vida quiero realmente un compañero, un hombre que me acompañe a caminar, al cine, pero eso sí, cada quien se vaya a su casa, porque mi espacio lo procuro mucho”.



Angélica María celebra su cumpleaños número 73, recuerda su trayectoria Angélica María es una de las grandes actrices y cantantes más reconocidas de México de todos los tiempos. Gracias a su gran trayectoria, en abril del 2016 develó su estrella en el 'Paseo de la fama de Hollywood'. Por eso recibió el 'Premio Herencia Latina', reconocimiento que otorga la Hispanic Heritage Foundation. En entrevista con el periódico 'El Nuevo Herald', la primera actriz dijo estar muy honrada: "Este premio es un aliciente para seguir adelante. El público me profesa un amor especial, como si yo perteneciera a su propia familia. Mucha gente se ha enamorado con mis canciones y ha soñado con mis telenovelas. Ese gran amor lo correspondo cada vez que salgo al escenario o me pongo frente a las cámaras". Nació el 27 de septiembre de 1944 en Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos. Con tan sólo 6 años en 1950 debutó como actriz en cine, pero interpretando a un niño, por eso pidió cortarse el cabello en la cinta 'Pecado'. Después de haber hecho cine, teatro y algunas novelas, le nacieron las ganas por la música a principio de la década de los 60. Su primer gran éxito musical fue 'Edi Edi', un cover que Armando Manzanero tradujo al español exclusivamente para ella. Gracias a sus discos y algunos de sus personajes, Angélica María se convirtió en un ídolo juvenil, fue así que se ganó el apodo de 'La novia de México'. Trabajó con celebridades internacionales de la época como la española Rocío Durcal. Angélica María también ha dejado huella en el mundo de los melodramas. Pero además del cine y la música, la carrera de también ha dejado huella en el mundo de los melodramas. 'Cartas de amor' fue su primer telenovela, la grabó cuando sólo tenía 17 años. Sin embargo fue con 'Muchacha italiana viene a casarse' en 1971 cuando se consagró como una exitosa actriz en este género. Era una historia rosa donde 'Valeria' llegaba a México para casarse. Su pareja estelar fue Ricardo Blume, uno de los galanes más cotizados de la época. También participó en la primera versión en televisión de 'Corazón Salvaje' con el personaje de 'Mónica Molnar' en 1977. 'El milagro de vivir', 'Yara', 'Ana del aire', 'Puente de amor' y 'El callejón del beso' también forman parte de su historial actoral. En 1981 llevó el rol estelar en 'El hogar que yo robé' junto a Juan Ferrara. Después le siguió la telenovela 'Herencia maldita' en 1986. En 1987 se alejó tres años de las telenovelas para protagonizar la serie 'Tres generaciones', donde interpretaba a una madre que vivía con su progenitora (Carmen Montejo) y su hija (Sasha Sokol). En 1996 fue parte del éxito juvenil 'Agujetas de color de rosa', donde interpretó a la madre de la protagonista. En esta historia hizo pareja con su gran amigo Alberto Vázquez, de quien fue novia en su juventud. En 1996 llevó el papel principal en 'Bendita mentira', historia basada en la radionovela 'La Mentira'. El nombre de su personaje fue 'Esperanza Martínez', quien años más tarde Victoria Ruffo interpretaría. Ese mismo año fue parte del melodrama histórico 'La antorcha encendida', con el personaje de 'Doña Bernarda de Muñiz'. Tres años más tarde regresa a la televisión en la telenovela 'Rosalinda', historia que protagonizaron Thalía y Fernando Carrillo en 1999. En esta historia dio vida a la madre de Thalía, una mujer que fue encarcelada por un crimen de su pasado. En el 2006 fue una pieza importante en el éxito de 'La fea más bella', 'Doña Julieta' fue uno de los personajes más queridos. 'Qué bonito amor' ha fue la última telenovela que ha grabado en México hasta el momento. 'Amalia García' fue la madre de la protagonista de la historia, papel que interpretó la colombiana Danna García. Esta telenovela estuvo envuelta de un ambiente muy mexicano, pues contaba la vida de los integrantes de un grupo de Mariachi. Con casi 30 telenovelas, 5 series, más de 60 películas, 16 obras de teatro y más de 50 discos, Angélica María ha dejado huella en los espectáculos. Por eso y muchas cosas, la 'Novia de México' vive en el corazón de miles de latinos. ¡Feliz cumpleaños!



Desde su última relación formal, que fue con el actor Marco Muñoz y que terminó a finales de la década de 1990, a la madre de Angélica Vale no se le ha conocido romance alguno, y acude a eventos sociales con amigas o en compañía de su hija: “Tengo muchos años sola, ya los hombres de mi edad no se me acercan porque prefieren a las jovencitas y mantener yo a un chavito, no, la verdad qué flojera, están lindos y todo, pero de lejitos están mejor ”.

Aunque fue un ícono al inicio de las telenovelas mexicanas, siendo pionera de las mismas, Angélica acepta que ya no la toman en cuenta para los melodramas: “Ya no hay papeles para mí, después de tantos éxitos que tuve no puedo aceptar cualquier cosa, yo estoy feliz con lo que he logrado. Espero que algún día me llamen para algo realmente bueno, mientras sigo cantando y disfrutando de ver crecer a mis nietos".



