Drogada se casó y grabó un video porno: lo que dijo Kim Kardashian antes de tirar la toalla

Dos confesiones y una tajante decisión : así se puede resumir el episodio de este domingo de 'Keeping Up With the Kardashians' donde Kim Kardashian se robó toda la atención desde el comienzo pues confesó que estaba bajo los efectos de la droga éxtasis cuando se casó por primera vez y también cuando grabó el video porno que la hizo famosa , en el 2007. No fue todo.

Durante la emisión quedó claro que Kim Kardashian sabe que nada hay oculto bajo el sol , por eso prefiere ser ella quien cuente la verdad sobre su vida y no personas malintencionadas. De hecho, sus primeras confesiones surgieron cuando su hermana menor Kendall le dijo que había escuchado algunas cosas sobre cómo era ella en su juventud, a lo que su excuñado Scott Disick añadió que a él le habían dicho que Kim había ido drogada al parque de diversiones Six Flags .

"Me casé (drogada) con éxtasis. La primera vez" , recordó Kim Kardashian. Sin embargo, durante su boda con el productor musical Damon Thomas, en el año 2000 , no fue la única vez que dependió de esa droga, que altera el sistema nervioso central.

"¿Por qué voy a pelear si nadie más lo está haciendo? No voy a desperdiciar el tiempo enojada con alguien por algo que no me hizo a mí", concluyó la socialité de 38 años, poniendo fin a uno de los episodios en los que más vulnerable se ha mostrado en 'Keeping Up With the Kardashians'.