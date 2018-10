Kim Kardashian cree que Dios le envió un mensaje contundente con su hija Chicago

La multimillonaria empresaria y protagonista del show 'Keeping Up With the Kardashians' confesó que tenía muchas dudas a la hora de utilizar un vientre subrogado para ser madre por tercera ocasión. Temía que su vínculo con la criatura fuese distinto al que tuvo con sus dos hijos mayores, North y Saint.