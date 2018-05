Día triste para Mark y Alan Tacher: recuerdan con nostalgia el cumpleaños de su papá

A Tacher le llena de tristeza saber que su padre no conoció al menor de sus hijos, Liam, de casi tres meses: "Yo le rezo todos los días a mi papi”, hace una pausa para no llorar, respira hondo y continúa: "No conoció a Liam supo que estaba embarazada Cristi o eso quiero creer que supo que estaba embarazada".

A diferencia de otros famosos, Mark y Alan no han tenido problemas en el tema de la herencia: “La verdad mi papá no tenía mucho, no hubo nada que heredar, hubo una cosita por aquí y otra por allá, unos automóviles por ahí antiguos y no ningún problema en absoluto, de hecho nos dejó por ahí unas cuentitas que pagar en el hospital y en otros lados así que no, al revés aquí estábamos peleando por ver quién pagaba las cuentas más que lo que nos hubiera dejado”.