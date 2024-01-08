Hombre intenta matar una cucaracha y termina incendiando su departamento

Video Este hombre le da besos a los insectos y cuando conozcas la razón ya no sentirás asco

Hay personas que son capaces de hacer lo que sea con tal de deshacerse de un plaga en su casa, o simplemente de un insecto, tal y como le pasó a un hombre japonés a finales de 2023, quien terminó incendiando su departamento al intentar matar una cucaracha.

Por intentar matar una cucaracha, un hombre en Japón provocó una explosión en su departamento. Imagen Getty Images



Hombre provoca explosión en su departamento por matar una cucaracha

En Kumamoto, capital de la isla Kyshu, Japón, un hombre provocó la explosión de su departamento al intentar matar una cucaracha.

El hombre, de 54 años, tomó medidas desesperadas al descubrir en su domicilio al insecto, por lo que roció cada rincón con insecticida, sin imaginar que esto podría causarle un grave daño a la propiedad.

De acuerdo con la información del New York Post, el dueño roció una gran cantidad de insecticida sobre un kotatsu, una mesa integrada por un calentador eléctrico, pensando que cubriendo con el líquido todos los espacios de su casa por fin podría matar a la cucaracha.



Una vez que la sustancia hizo contacto con el calentador eléctrico, se produjo una reacción en cadena que terminó en una explosión durante la noche, causando daños leves al hombre y a su propiedad, rompiendo una ventana del balcón, el pasado 10 de diciembre, ¡y no sabemos si con todo esto se deshizo del insecto!

De acuerdo con la investigación, se reveló que los bomberos encontraron marcas de quemaduras cerca de una calefacción del departamento, cerca de donde habría rociado el insecticida contra la cucaracha.

Accidentes con insecticida son comunes en Japón, advierte el Centro Nacional de Asuntos del Consumidor

Este tipo de accidentes parecen ir en aumento en Japón. De acuerdo con el Centro Nacional de Asuntos de Consumidor de dicho país, se han recibido varios informes sobre explosiones que se cree fueron causadas por insecticidas rociados cerca de enchufes eléctricos u otra fuente de calor.

Acabo de matar a maride de un infarto por un alarido interminable porque me encontré con una cucaracha gigantesca pic.twitter.com/haEbz5AqSe — Marian Erro (@MarianaErro) January 6, 2024

Hombre intenta engañar a restaurante con una cucaracha y todo le sale mal

Aunque hay personas que quieren deshacerse de ellas, otras personas las utilizan para fines científicos y otros para tratar de extorsionar a otros.

En Bucaramanga, Colombia un hombre intentó extorsionar al propietario de un restaurante con publicar fotografías en las que aparecía una cucaracha dentro de su hamburguesa, pero todo era parte de una estafa con la que buscaba obtener 3 millones de pesos colombianos.

“Este sujeto exigía un dinero para no divulgar una foto en redes sociales que afectaría el nombre del establecimiento comercial”, afirmó el coronel Gustavo Adolfo Camargo Romero, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.



Finalmente, el sujeto será acusado de extorsión y el caso sirvió para hacer un llamado a la población para que no se dejen intimidar y acudan con las autoridades pertinentes.



¿Qué accidente te ha ocurrido mientras intentabas deshacerte de un insecto en tu hogar? No olvides contarnos tu historia en la sección de comentarios.