Hombre invidente sorprende al cantar como Luis Miguel: youtuber quiere convertirlo en estrella

TikTok demuestra a diario es que el talento se encuentra en cualquier lugar, incluso en las calles de la ciudades, lo cual confirmó un usuario llamado SantymerCC (@sloveuu____).

En video, descubren a un invidente que canta como Luis Miguel gracias a TikTok

El 2 de junio el joven publicó un video donde se puede ver a un hombre cantando 'Hoy el aire huele a ti' canción de Luis Miguel .

Lo impactante es que dicha persona que además es invidente, tiene una voz privilegiada, pues al entonar la letra acompañado de la pista músical, parece que está cantando el mismísimo 'Micky', ya que sus tonos son casi imposibles de distinguir.

Con su mano izquierda el hombre sostiene un recipiente para que los transeúntes le regalen algunas monedas, mientras que con la derecha sostiene el micrófono, ya que al parecer ésta es la manera en que se gana la vida; cantando tracks de Luis Miguel.

El material asegura que esto ocurrió en San Luis Potosí, México, y en pocos días logró ser viral con más de 729 mil vistas, algo que ocurrió también con el clip del albañil invidente que se vio trabajando en una obra. .



Inmediatamente los internautas comentaron que en efecto, el joven cantante de nombre, tiene un talento muy especial que es la envidia de todos.

"Ufffff qué talento, es una de las canciones difíciles de Luis Miguel, apóyenlo por favor", "Literal se necesita un pulmón extra solo para poder cantarla. Grande este hombre", "Qué talento, es increíble", "Quedé loco con la voz de este chico, pero en shock por ser una canción de Luis Miguel", "Canta súper bonito, me quedé sin habla" o "Bendiciones para este hombre humilde. Ojalá Luis Miguel lo busque", resultaron ser algunos de ellos.

Youtuber se ofreció a crear una canción para el joven invidente

El video de TikTok se replicó en las redes sociales y para sorpresa de todos un YouTuber conocido como Carlos Chavira, pidió a sus seguidores en Twitter que por favor le proporcionaran un correo, perfil de Facebook o algún medio para contactar a la persona que cante igual a Luis Miguel, ya que desea producirle una canción "100% original con todo y video musical".

Así fue que Internet hizo lo suyo y Carlos pudo contactar al cantante que se llama Luis, lo cual confirmó en un pequeño clip publicado este 7 de junio.

"Me pasaron su contacto, ya hablé con él por teléfono y lo padre es que ya empecé a hacer la canción y me dijo "qué fregona está la rola, me muero por cantarla" y pues bueno, esto ya se armó".



El Youtuber aseguró que en sus redes estará mostrando el avance de la canción de Luis, sus interacciones y por supuesto el resultado final de la canción junto con el video.

Al ver la gran acción de Carlos, las personas lo felicitaron por exponer su talento al mundo de una manera única y expresaron estar ansiosos de ver lo que están preparando.

¿Qué te parece esta historia? Dinos en los comentarios.

