Tiktoker graba gruñidos que salen del piso de su casa y paraliza a TikTok: ¿será un troll?

Las historias de eventos sobrenaturales no dejan de circular en TikTok e incluso, algunas provocan un gran miedo en los internautas, como el siguiente difundido por la usuaria Patricia Seferiano.

Joven escucha gruñidos provenientes de su piso y el momento se vuelve viral en TikTok

La joven que vive en Veracruz, México, llevaba un tiempo mostrando un poco de su vida en la red social de videos, compartiendo recetas de cocina o realizando retos, pero su popularidad creció después de compartir un clip donde se escuchaban salir ruidos debajo del piso de su casa y el cual, generó más de 43 millones vistas.

Dentro explicó que lo percibió durante 2 años, aunque no sabía con exactitud qué era, por lo cual pidió ayuda en Internet para tratar de identificar aquellos quejidos.

Patricia expresó que Protección Civil había acudido a su casa para ver si era un problema de las tuberías, pero no encontraron nada fuera de lo común.

Desde el inicio, los usuarios mostraron una clara división en sus opiniones, pues aunque algunos trataban de encontrar una explicación lógica, otros mencionaron que quizá se trataba de un zombie o un Demogorgon, personaje de la serie de Netflix, 'Stranger Things'.

"Es el agua pasando por el drenaje solo que se ve que pasa con aire y presión el aire causa ese sonido", "Cuidado, es el Demogorgon", "Creo que es un zombie y se escondió", "¿Un animalito atrapado y todo ronco por el esfuerzo quizá?", "Es obvio que hay un Jaguar en las tuberías", o "Es el portal del Upside down, no lo abras", fueron algunos de ellos.

La autora del video explicó que vivió otras situaciones paranormales en su casa

Patricia Seferiano volvió a usar su cuenta para explicar que se acostumbró al sonido de la casa donde vivía, pero las cosas comenzaron a ponerse aún más extrañas cuando uno de sus familiares escuchó una respiración debajo del drenaje.

Sin embargo, esta no fue la única actividad paranormal que experimentó, ya que platicó en diversas history times virales que también percibía voces en su hogar, toquidos de puertas y comportamientos raros en sus mascotas.

"Realmente estoy consiente de que hay algo aquí, no creo que sea algo demoníaco porque nunca se ha metido conmigo. Dos personas me comentaron que es algo que simplemente está viviendo aquí y digamos que ya se acostumbró a que yo viva en esta casa", fue parte de la declaración que hizo en TikTok.

De acuerdo a expertos que visitaron la casa un troll causaba los ruidos

En busca de respuestas concretas, la joven aceptó que un conocido suyo, experto en temas paranormales, revisara la casa y un baño en específico en donde en ocasiones se escuchaban ruidos de manera frecuente.

"Vertió una mezcla de vinagre y sal por la coladera donde se escuchó que respiraba. Escuchamos cómo algo gruñó y se iba alejando. En resumen me dijo que era un tipo de troll que viven en las coladeras o cerca de los arroyos y sí, cerca de la casa hay uno. Se me han desaparecido 3 gatitos y puedo pensar que tiene algo que ver", es lo que escribió en el video que muestra la inspección de su hogar.



Al igual que el video donde se muestra a un niña saludando a un fantasma, se esparció con rapidez en redes y generó pavor entre los usuarios.

"Esto ya es otro nivel, ahora me va a dar miedo que me pase lo mismo", "Acabo de ver todo el chisme y es de noche... Muero de miedo", "Lo estoy viendo de noche, genial jaja ya no voy a dormir por el temor a que me salga uno", "Me imaginé que era el payaso Eso, qué horror", "Yo escucho gruñidos en mi drenaje y me cambio de país", es la manera en que reaccionaron.

La tiktoker terminó por mudarse de la casa que hacía ruidos

Aunque las personas que estuvieron al pendiente de su historia pidieron que Patricia explicara lo que había pasado después, ella misma confirmó que no hablaría más del tema a petición de la persona que le rentaba la casa.

La tiktoker jamás esclareció si tras la revisión de terreno los sonidos provenientes de la coladera habían disminuido o no, pero sí externó que al final, terminó mudándose de aquella propiedad.