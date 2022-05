¿Un fantasma salió de una muñeca para perseguir al gato? Todo quedó captado en video

Existen millones de historias paranormales en Internet sobre personas que han tenido contacto con algún espíritu ya sea de manera directa o mediante algún objeto al cual se encuentran atados.

Este último es el caso de Kathy Gallinger, una mujer originaria de Trenton, Ontario, quien asegura que hay un ente viviendo en su casa el cual hace que sucedan cosas extrañas y que mueva a tres muñecas que tiene en su sótano.

Kathy Gallinger y sus muñecas fantasmales

Todo comenzó cuando la tiktoker subió un par de grabaciones de su cámara de vigilancia que tiene en el sótano, donde se pueden ver momentos extraños como a las muñecas moverse por sí solas, caerse de sus lugares o parpadear.

Tras compartir sus primeros materiales de actividad paranormal, Kathy comenzó a ganar muchos seguidores, quienes en su curiosidad le preguntaron si las muñecas estaban poseídas.

Para aclarar, esto la joven canadiense hizo algunos videos y dijo que las tres muñecas que están en el sótano eran de su familia y decidió quedársela porque a su madre le traían recuerdos de su infancia.



Además una de ellas le dio curiosidad, debido a que se rumoraba que solía parpadear cuando estaba quieta.

Al comprobarlo por sí misma, terminó por encerrarla en una caja de cristal por consejo de una medium.

"Muchos me dijeron que debía tener una cámara de video vigilando a las muñecas para ver qué pasa. Yo me mudé a esta casa hace casi 5 años con mi esposo y desde que estamos aquí han pasado cosas locas y espeluznantes como la aparición de sombras, escuchar voces y creyeron que fueron la muñecas".



También esclareció que estos juguetes los tiene en su hogar desde hace pocos meses, así que la actividad paranormal ya la vivía desde antes, pero se manifestó de otra manera es decir mediante estas reliquias.

Un fantasma se manifestó mediante las muñecas

La tiktoker continuó compartiendo los momentos donde sus muñecas se mueven sin razón aparente y sus seguidores quedaron atónitos, específicamente con otros videos que ha publicado.

El primero muestra cómo su gato ve fijamente el lugar donde se encuentra el trío de muñecas y posteriormente se nota un tipo de niebla negra salir de las muñecas, lo cual provoca que el animal salga asustado y corriendo.



Este ya cumuló más de 500 mil vistas y diversos tipos de comentarios. Algunos creen que todo fue montado y otros expresaron su miedo genuino por lo que acaban de ver.

"¡Tienes una verdadera casa de Poltergeist! ¿Cómo es posible que vivas ahí?", "Oh wow..parece que un espíritu salió de la muñeca más grande", "Siento que el video está montado", "Hay mil maneras de arreglar lo que se ve en las muñecas, como que no me convence", o "Cuando los animales corren... ¡tú también deberías hacerlo! ¡Sea lo que sea eso NO es amistoso!", son algunos de los comentarios en el video de TikTok.



En el segundo video se pueden ver enfocadas a los juguetes y cómo una de ellos, tras unos segundos, mueve su mano derecha hacía atrás.

Otro muestra a las mismas reposando en su lugar cuando un objeto cerca de la televisión cae y poco después, a metros de distancia, sucede lo mismo con una de las muñecas.



Extrañamente sus movimientos se han captado en horarios de madrugada entre la 1 y 3 am, lo cual lo hace aún más una situación de pánico que hace creer en los fantasmas.

Para demostrar que nada es falso, en ocasiones la chica hace lives de las muñecas y sus seguidores han llegado a notar cómo se mueven estos objetos por sí mismos.