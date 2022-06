El impacto y significado de ‘Canción sin miedo’ de Vivir Quintana: el nacimiento de un himno

Vivir Quintana es una cantante y compositora originaria de Coahuila, México, tiene 37 años de edad, y se hizo muy famosa por componer el tema ‘Canción sin miedo’, el cual se ha convertido en un himno del feminismo en redes sociales.

Esto lo hizo como respuesta a la violencia y el machismo que existe en la sociedad mexicana. Incluso otras famosas artistas como Ángela Aguilar han manifestado su rechazo al machismo y violencia de género.

Si eres fan de la coahuilense sigue leyendo para conocer más de ella y el significado de su popular canción.

De maestra a fenómeno musical: Vivir Quintana cumplió su sueño como cantante

Viviana Montserrat Quintana Rodríguez es el verdadero nombre de la artista y es hija de docentes; su madre Gloria, especializada en ciencias sociales y geografía, y su padre enseñaba matemáticas.

El talento lírico lo heredó de su abuela, quien también cantaba, pero sus padres (los bisabuelos de Vivir) no le permitieron hacer una carrera artística.

Aunque para la coahuilense tampoco le fue fácil hacerse un hueco en la escena musical. A la par de sus estudios en pedagogía aprendió música y posteriormente tuvo que dividir sus horarios con el fin de ejercer ambas profesiones: de día era maestra de español, de noche cantaba en bares.



En 2020 el esfuerzo de Vivir Quintana tuvo su recompensa y la edición mexicana de la revista ‘Forbes’ la nombró en su lista ‘100 creativos mexicanos’.

Hasta ahora ella ha compuesto 150 canciones, algunas por encargo, en las que habla sobre los temas comunes de la música regional, así como protestas en contra de la violencia de género.

De hecho su exitosa carrera le valió un lugar en el Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico de Coahuila, con el que creó el proyecto ‘Rosita Alvirez, maté a Hipólito’ (2020).

Éste es una serie de corridos que narran los casos de varias mujeres que mataron a sus agresores en defensa propia.

‘Canción sin miedo’, el sencillo de Vivir Quintana que escribió a Mon Laferte

El nuevo himno del feminismo en redes sociales se creó en marzo de 2020 por encargo de Mon Laferte a Vivir Quintana para un concierto en el Zócalo de la Ciudad de México, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Según contó la mexicana a ‘CNN Chile’ (2020), ésta se inspiró en el recuerdo de una compañera de universidad llamada Sandra, quien fue asesinada hace más de 10 años.

Sin embargo, no se atrevió a mencionar su nombre porque es una acción muy fuerte para ella.

Curiosamente, la letra de la canción no sólo era un tema delicado para ella, igual lo fue para las coristas que las acompañaron aquella vez en el concierto de México:

“El primer día que ensayamos había chicas del Palomar que no podían terminar de cantar la canción y veíamos que alguna compañera estaba llorando. Entonces era como hacer contención junto con ella y acompañamiento. Así pasaron los días de los ensayos, a veces lloraba una, luego la otra. El día del Zócalo tuvimos el 'soundcheck' a las 12 del día, ahí empecé a llorar súper fuerte y no podía parar y entre todas me agarraron y me dijeron: ‘no estás sola’. Si te sientes sola nos volteas a ver, acuérdate que somos 40 contigo y Mon va a estar a tu lado”, comentó Vivir Quintana a 'CNN Chile' (2022).



Hoy en día ‘Canción sin miedo’ sigue sonando y estremeciendo a las personas en redes sociales.

Impacto en el movimiento feminista

La canción ha sido recurrente en las marchas del 8 de marzo, la letra se lee en diversas pancartas y, en las redes sociales, abundan los hashtags de tan icónica melodía.

Por ejemplo, #vivirsinmiedo tiene 10.8 millones de visualizaciones en TikTok; mientras que #vivirquintana tiene 26.0 millones y #vivirquintanacancionsinmiedo unos 6.5 millones.

Significado de la letra

"Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria Soy la niña que subiste por la fuerza Soy la madre que ahora llora por sus muertas Y soy esta que te hará pagar las cuentas"



En esta estrofa la autora menciona algunos de los casos que impactaron más a México en los últimos años.

El caso de Ingrid Escamilla desembocó en varias marchas y una nueva ley, la 'Ley Ingrid', una reforma del Código Penal Federal que sanciona la difusión de imágenes, audios, videos, documentos o información sobre la investigación penal.

Esto dado que sus imágenes fueron compartidas en Internet sin filtro alguno.

Valeria es otro de los casos que escribe Quintana en sus versos; se refiere al feminicidio de una niña de 11 años que recorrió un corto tramo en bus para refugiarse de la lluvia mientras su papá la seguía en bicicleta. Y así, cada nombre revela una historia real.

"A cada minuto, de cada semana Nos roban amigas, nos matan hermanas Destrozan sus cuerpos, los desaparecen No olvide sus nombres, por favor, señor presidente"



Por supuesto, esto es una clara referencia a los feminicidios en México; tan sólo en el 2021, el año más violento del país para las mujeres, se registraron 1,004, según informa 'El Financiero'.

"Por todas las compas marchando en Reforma Por todas las morras peleando en Sonora Por las comandantas luchando por Chiapas Por todas las madres buscando en Tijuana"