“Me da una tristeza tremenda”: Ángela Aguilar habló sobre la violencia y machismo en México

Ángela Aguilar, cantante e hija del intérprete Pepe Aguilar recientemente ha dado de qué hablar, luego de que diera una entrevista en donde se expresó de la situación que atraviesa México.

Pero en medio de su conversación, manifestó que el millonario Carlos Slim “es como mi tío”.

En entrevista con el diario español ‘El País’, la intérprete de 'En realidad’ confesó algunos aspectos de su vida, así como la trayectoria que tiene a través de los años.

La joven cantante aseveró que una vez que llegue el día de retirarse de la industria musical, quiere vivir en España.

“Voy a España como dos veces al año, me encanta, y cuando sea mayor me quiero retirar en España, no sé si en Granada, que me fascina”.



Asimismo, argumentó que no desea cantar reggaetón, ella prefiere seguir con la tradición que su familia le ha heredado por la música mexicana.

“No, el reggaetón no creo que esté en mi camino, la ranchera me gusta, porque es difícil. No quiero que cantar sea como despertar. Cada canción debe ser un esfuerzo, es la única forma de honrar a tu público. Intenté cantar otros géneros, de chiquita, pero se me hacían sin chiste. Admiro a Rocío Dúrcal, Lola Beltrán, Jorge Negrete, Rosita Quintana. Y obviamente a mi papá, Pepe Aguilar. Quería ser como la semilla de la canción popular para que la gente siguiera cantándola”.

Ángela Aguilar opinó sobre los derechos igualitarios así como el machismo que se vive en México. Ahí aseveró que eso “está en la sangre de los mexicanos”.

“Estoy extremadamente a favor de los derechos humanos, del derecho a poder ser quien se quiera ser. México es una sociedad…’mamá voy a decir algo horrible, no te enojes, México es una sociedad extremadamente machista, pero un machismo que está en la sangre de los mexicanos. Y a mí se me hace supermal”.



Al ser una cantante conocida en muchos lugares, se ha presentado en múltiples escenarios e incluso ha cantado para grandes mandatarios como Barack Obama.

“Yo cantaba en los palenques a los ocho años, y ahí se empieza a las doce de la noche y se termina a las tres de la mañana. También canté el himno nacional de Estados Unidos para Barack Obama en la casa de Antonio Banderas”.

“En México he cantado en casa del presidente… ¿Cómo se llamaba aquel presidente, mamá? (pregunta a su mamá) Eso es, Felipe Calderón, que es amigo de mi tío. También para el alcalde de Los Ángeles, varios gobernadores. Con Rubén Blades, los Dodgers, Fito Páez. Ay, yo no sé por qué me han hecho hacer estas cosas”.

Al tener raíces mexicanas y estar conectada con la cultura en donde nacieron sus abuelos, es normal que ella esté involucrada en temas generales que envuelven a la entidad. De acuerdo con Ángela, “México tiene muchos problemas”.

“México es abundante en muchas cosas, tradiciones, valores, familia. Nos hace falta mucho apoyo e iniciativa para poder sacar a los niños de las calles. Yo grabé un video de una niña a la que su padre la quiere casar con un hombre muy mayor, y yo que creía que sabía los problemas de México y aún sigo en shock, he conocido que en algunos pueblos se siguen vendiendo a las mujeres, y no tenía ni idea. Así que hay otros problemas que ni siquiera se ven, no solo los niños en las calles. Pero yo todo lo regreso a la conciencia, dinero hay en México, una de las personas más ricas del mundo vive aquí, Carlos Slim, que es como mi tío”.