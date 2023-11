Formas en las que no deberías pedir matrimonio, el debate de Internet: ¿el cumpleaños es prohibido?

El Wedding planner y Tiktoker 'Un tal Fredo' hizo un top 10 titulado: "No pedirme matrimonio así o no me caso contigo" que se hizo viral en dicha plataforma y desató un debate.

'Un tal Fredo' aclaró que esa lista era para su novio, pero de no ser él, sus seguidores podían quedarse de "metiches" y les pidió que no "se atacaran", pues son sus gustos muy personales, además de que anticipó una disculpa para las parejas que habían quedado comprometidas de alguna de estas maneras.

Top 10 de formas en las que no deberías pedir matrimonio

1. En un postre

"La que se me hace la más inmunda de todas, con todo respeto si a alguien le han dado así, pero a mí no me gusta. En un postre, en un restaurante y peor si es con chocolate la pregunta. Digo que no y me paro. Es como: ¿Neta nuestro momento especial vale una pasta y una botella de vino. ¡No!", explicó.

2. En un cumpleaños

"¿Por qué? O sea, ¿tú dijiste el show del momento, la atracción del evento? Y menos si es mi cumpleaños, mi cumpleaños es sagrado, no se comparte con ninguna otra fecha y no te vas a andar ahorrando el regalo de compromiso, de cumpleaños, de matrimonio. Fechas separadas, por favor. Se respeta", argumentó.

3. En Disney

Aunque el influencer aclaró que le encanta el parque de diversiones de Disney, aseguró que no se le hace un paisaje apto para que un adulto le proponga matrimonio a otro.

"Se me hace creepy la gente adulta que está traumada con Disney, es como de que: ¡Hey! ¿Todo bien en casa?", opinó.

4. En otra boda

El wedding planner asegura que sólo quienes tienen ganas de arruinarle el momento a otra pareja y opacarlos, son quienes proponen matrimonio en este tipo de eventos.



5. En Navidad y Año Nuevo

Siguiendo con lo de no compartir fechas importantes para diferentes tipos de eventos, 'Un Tal Fredo' asegura que lo mismo aplica para días festivos, sobre todo cuando alguien abre un regalo de Navidad y termina siendo el anillo, le resulta nauseabundo.



6. En San Valentín

Según el tiktoker, el pedir matrimonio en esta fecha es demasiado cursi, esperable y cero sorprendente.



7. Con las letras de 'Marry me' luminosas

El influencer expresó que ya están muy vistas, pues se hicieron tendencia en cuanto a las pedidas de matrimonio.



8. Cuando realizan un deporte extremo

Ya sea saltando del paracaídas, en grutas, escalada o algún otro deporte, 'Un Tal Fredo' preferiría que no le preguntaran algo tan especial así, pues no es deportista y no estaría arreglado para la ocasión.



9. Recién levantados

El wedding planner ahondó en la importancia de estar arreglado para este tipo de eventos que suceden 'una vez en la vida' y preferiría no estar lagañoso, despeinado y con mal aliento.



10. En un concierto

Además de que ya es algo 'muy visto', según el creador de contenido, sólo aceptaría esta opción si Adele o Beyoncé lo subieran al escenario y todos aplaudieran y grabaran el gran momento, sin embargo no se le hace que sea un momento especial ni único.

¿Cómo reaccionaron los usuarios de TikTok al Top 10 de cómo no proponer matrimonio?

Los internautas, lejos de atacarlo, contaron cómo fueron sus propuestas de matrimonio y tomaron con humor sus declaraciones.

"Me quedé sin ideas", "Me lo pidió en los Alpes Suizos en el viaje que había planeado toda mi vida", "Comparto todos tus puntos", "Me pidieron matrimonio el día de mi cumple, en Año Nuevo, con el anillo en el pastel que decía Marry me y estábamos de viaje en Disney jajajajaja", "La peor es pedir en otra boda", "La mía fue top: engañándome que era modelo para una marca y apareció en medio del set falso", "Me pidió matrimonio el 24 de diciembre, patinando en Rockefeller center. Amé", "A mí me gustaría algo íntimo, de los 2, sin presiones, ni gente chismosa, romántico", compartieron sus seguidores.



Al momento el video lleva más de 5.4 millones de reproducciones.

Además, le pidieron una lista de ideas en las que diría que sí y él compartió algunas que incluían drones, viajes, una película u obra de teatro con su historia, estrenando casa o depa, video mapping, bosque o cabaña de noche con velas, ceremonia o ritual en Tulum o que Carlos Rivera los suba al escenario.

Este útlimo video tiene más de 1.5 millones de visualizaciones.