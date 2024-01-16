Video 4 películas de terror donde se vivieron pesadillas detrás de escenas: 'The Exorcist' tenía una "maldición"

La youtuber mexicana Raiza Revelles reveló las perturbadoras cláusulas que vienen en el contrato de arrendamiento de la casa en la que pasarían los hechos paranormales en los que se inspiraron para hacer la trilogía de terror ‘El Conjuro’.

Mexicana renta casa real de ‘El Conjuro’

Los amantes del cine de terror estarán más que familiarizados con las historias paranormales de las que fueron testigos los investigadores estadounidenses Ed y Lorraine Warren y que dieron vida a una de las sagas de terror más exitosas en taquilla.

Desde hace un par de años, la casa, que data del año 1736 y que sirvió como escenarios de escalofriantes eventos sucedidos por allá de los años 70, fue puesta a la venta y ahora está al alcance de aquel que lo desee, pues está en renta, como una especie de atracción turística.

Raiza Revelles compartió con sus seguidores en redes sociales que adquirió, en renta, el inmueble y será el próximo 22 de enero cuando viaje a Rhode Island, Estados Unidos para comenzar con su aventura.

La amante de los eventos paranormales, leyendas y coleccionista de objetos supuestamente poseídos expresó en TikTok que, en sí, las clausulas impuestas en el contrato de arrendamiento le parecieron extrañas y hasta perturbadoras pues, para empezar, al firmarlo se compromete a no demandar a los dueños por las situaciones que pueda vivir en el lugar.

Mexicana renta la casa real de 'El Conjuro': revela el perturbador contrato que tuvo que firmar.

"Voy a enseñarte qué es lo que nos puede pasar cuando vayamos a la casa y tenemos que decir que no vamos a demandar si esas cosas nos ocurren", comenzó.

Contrato para rentar casa real de ‘El Conjuro’ desata terror en TikTok

Revelles mencionó que entre los puntos menos extraños del contrato están advertencias a los inquilinos sobre problemas ocasionados por la misma antigüedad de la vivienda, por ejemplo, pisos viejos e inestables; además, obstáculos u obstrucciones que dificulten el desplazamiento por el lugar.

Sin embargo, los siguientes puntos son dignos de un guion de terror y es que mencionan que los objetos pueden moverse por sí solos; que los huéspedes presenten pérdida de la noción del tiempo y el espacio, ruidos que provoquen la pérdida del oído, cambios en la temperatura y cambios en la conducta.

Por si fuera poco, se advierte en el contrato la posibilidad de ataques espirituales, entidades que se te peguen, objetos, personas, espectros que puedan caer encima de ti e, incluso, avisan sobre presencia de formas de vida conocida y no conocida, como entes, pie grande y hasta extraterrestres.

“Puede que ustedes crean que esta casa es real y todo lo que sucedió es completamente cierto o puede ser que ustedes crean que esta casa es completamente falsa pero lo interesante es que hay una historia detrás y hay que gente que vivió ahí y que asegura que sí está infestada de espíritus y entidades de baja vibración”, dijo la joven.



El video de la youtuber desató terror entre los internautas que se mostraron incrédulos ante los deseos de Revelles por ir a la casa y, peor aún, quedarse a dormir en ella; sin embargo, también se mostraron ansiosos por ver el material que saldrá de esa visita.