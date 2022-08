Captan el momento en que un cocodrilo se mete a su casa y el impactante video se hace viral

Hace poco se dio a conocer que un perrito estuvo a punto de ser devorado por un cocodrilo, y ahora estos reptiles vuelven a ser el centro de atención tras darle un susto muy grande a dos personas.

Con el paso de los años, muchas especies salvajes han aprendido a coexistir junto al ser humano y, en algunas ocasiones, los encuentros son captados en video y rápidamente se hacen virales.

Y es que la presencia de los cocodrilos es común en zonas pobladas del sur de México y, en ocasiones, logran sorprender a los habitantes al escabullirse en lugares donde no deberían, por ejemplo dentro de los hogares.

Un cocodrilo se metió a una casa en la playa y su video se hizo viral en TikTok

Quien logró evidenciar cómo un reptil ingresaba a una zona residencial fue un fotógrafo mexicano que se identifica en TikTok bajo el nombre @eldimem3.

En su cuenta, subió un video en el que se aprecia a un cocodrilo de alrededor de 10 pies atravesando un hogar con mucha calma para poder encontrar un camino que lo lleve de regreso al mar.

Si bien, parecía que el animal no podría llegar al agua debido a que el paso estaba obstruido por una valla hecha de palos, madera y cuerda, al final no tuvo problemas para hacerse paso entre ellas y sumergirse retirándose del hogar.

El extraño suceso que ocurrió en una zona de Cancún no dejó heridos, pero impactó a los hombres que lo presenciaron y a los internautas por lo peculiar de la situación. De hecho, quien grabó se refirió al cocodrilo como "gatito", causando risas en la red social.

"Se metió un gatito", fueron las palabras con las que se presentó el paso del reptil.



El usuario @eldimem3, rápidamente se hizo viral por su clip que en unas semanas ya fue visto por más de dos millones de personas.

Entre los más de mil comentarios resaltaron aquellos que tomaron con humor y sarcasmo lo ocurrido.

"El cocodrilo: 'miau'", "El cocodrilo: 'buenas tardes, good bye'", "Ya evolucionaron los gatitos", "El gatito: 'yo me salgo solo, ni que estuviera tan bonita tu casa'", "Que raro ese gatito. Según yo no les gusta el agua", escribieron algunos internautas.



También hubo personas que expresaron el miedo que tendrían si llegaran a vivir una situación así de extrema.

"Dios mío... Lo veo y me infarto... Justo estoy en Cancún y si llego a ver eso aquí me muero", "No entiendo cómo se pueden reír. Yo me hubiera muerto del miedo", "Cuando el miedo lo disfrazan con risa se nota" y "¿Por qué no tienen miedo? Quizá me hubiera quedado inmóvil y si veía que se acercaba a mí me echaba a correr".

El método para ahuyentarlo fue de lo más comentado en el video

Incluso, los tiktokers más observadores se burlaron de la manera en que un hombre trató de espantar al cocodrilo, haciéndo ruidos con su pie en el suelo.

"¿Alguien más notó al señor de azul queriendo ahuyentar al cocodrilo? Es una joyita", "El método infalible para sacar a un animal de esos es solo hacer ruido con la chanclas, gracias por el tip" o "Morí de risa con el señor de short que lo quiere espantar con sus pies", es como se expresaron en la sección de comentarios.

Para muchos habitantes de Cancún, México, es normal ver cocodrilos

Existen cientos de videos como el anterior, en el que los habitantes de Cancún, México, muestran el momento exacto de sus encuentros con cocodrilos. Por ejemplo, un joven que se estaba cenando en un restaurante a lado de una laguna, mostró cómo a un reptil estaba esperando que los comensales tiraran sobras de comida para alimentarse.

"Aquí casual cenando en Cancún en la laguna viendo un cocodrilo, ¿por qué no? Yo creo que. como los pajaritos, está esperando que se nos caigan las migajas o algo", declaró en su video.