Europea prueba salsa mexicana por primera vez y su inesperada reacción se hace viral: ¿No picó?

En Tiktok se ha visto cómo los extranjeros reinventan las recetas mexicanas , lo cual causa polémica entre los usuarios latinos; no obstante, esta vez fue este público el que quedó impactado tras ver cómo una joven europea colocó salsa habanera en sus alimentos, y nadie esperaba su reacción.

Extranjera prueba salsa mexicana, sube a TikTok su reacción y se viraliza

La usuaria de la plataforma @rina_stadnyk, que es originaria de Ucrania y radica en México, se ha ganado una gran cantidad de seguidores por su carisma al relatar las experiencias que ha vivido en el país latino.

Como muchos extranjeros, la joven que habla perfectamente español, quiso probar las salsas mexicanas, las cuales tienen fama de ser muy picantes, tanto así, que la mayoría de las personas de otros países no pueden soportar su intenso sabor.

Rina se pronunció como una gran fan de los condimentos y en repetidas ocasiones se ha pronunciado fan de los intensos sabores de la gastronomía de ese país.

El pasado 10 de septiembre, la joven documentó una salida con amigos de su país natal, y al momento de comer, comenzó a colocar salsa roja a sus tacos dorados, pero esta no le pico en lo absoluto.





"Mi amiga ucraniana quejándose de que la salsa no pica", fue el título de su clip que acumula casi 7 millones de vistas.



Para remediarlo, le pidió al mesero que le trajera otra salsa, a lo que le entregaron una segunda opción, pero el empleado le informó que era de habanero y no iba a encontrar otra más picante.

Al tenerla en la mano, la joven aclaró que "le daba miedo", pero aún así prosiguió a ponerle una gran cantidad a su taco dorado. Tras la primera mordida esperó que la salsa hiciera efecto, pero tampoco sucedió.

Después de darle una segunda mordida, esperó un poco para ver si ahora sí sentiría los efectos del picor, pero tampoco sintió nada. Con clara decepción, le comentó de nuevo al mesero que no le había picado y le agradeció por la atención.

"Está rica, pero no pica", fue su comentario final tras probar la salsa de habanero.

Mexicanos en TikTok quedaron impresionados por la resitencia de la europea

Su inusual reacción suma más de 600 mil likes, y en la sección de comentarios, usuarios la felicitaron por su resistencia al chile, lo cual ya la hace una "verdadera mexicana", según expresaron.

"Vivir aquí ya te hizo tolerar picante, muy bien", "Eso te hace mexicana, felicidades", "Casi ningún extranjero puede hacer esto, todos terminan llorando", "Bienvenida a México, pasaste la prueba", o "Yo estuviera con el enchilado hasta las orejas, qué envidia", fue como la felicitaron.



Otros usuarios explicaron que, quizá, la salsa no le provocó picor porque era un condimento embotellado, y la animaron a probar una salsa de habanero hecha a mano en un molcajete [instrumento de cocina que sirve para moler alimentos], para que sintiera la diferencia.

"Ninguna de esas dos pican, las salsas embotelladas de habanero no pican como hacerla en casa", "Las salsa de habanero que venden en botella no pican nada como una natural de chiles recién cortados", "Te juro que si comes una hecha en molcajete hasta roja te vas a poner" y "Ninguna salsa de botella te va a dejar enchilada como quieres, debe ser casera para que amarre", expresaron los usuarios.