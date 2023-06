Abuelita de campo conquista TikTok por enseñar a cocinar comida mexicana saludable y barata

Desde que se popularizó TikTok aquellos que se dedican a compartir recetas de cocina comenzaron a reinar en la red social como Calixto Serna o Roberto Morales, mejor conocido como @robergrill.

Abuelita crea su propia cuenta de TikTok para compartir sus recetas mexicanas

Ambos tienen millones de seguidores; sin embargo, una abuelita originaria de Tlaxcala, México, comenzó a abrirse paso como su nueva competidora.

Se trata de Laurentina Muñoz, una mujer que desde hace algunos años atrás comenzó su viaje en las redes sociales. Lo que la caracteriza es que en su canal @cocinandoconlauren enseña cómo realizar platillos tradiconales mexicanos con un bajo presupuesto, los cuales resultan muy saludables.

Para honrar sus raíces la señora de 70 años utiliza principalmente ingredientes originarios de su tierra. Hasta el momento, Larentina ha explicado cómo hacer más de 50 recetas diferentes con ayuda de sus cazuelas de barro y comal.

Sopas, platos fuertes, bebidas refrescantes, dulces y pan, son solo algunos de los alimentos que realiza desde cero.



En una entrevista para el medio local 'El Sol de Tlaxcala' realizada en 2022, la mujer explicó que era ajena a las redes sociales y en su día a día se dedicaba a realizar labores domésticas, pero esto cambió gracias a sus hijos, quienes le sugirieron que hiciera tutoriales de comida gracias a su gran sazón y conocimiento culinario.

Fue así que con constancia y perseverancia Laurentina logró obtener 800 mil seguidores en TikTok y 72 mil en YouTube. Algo que destacó es que su contenido no lo hace sola, pues si bien propone ideas y sale a cuadro, su hijo llamado Omar es quien se dedica a editar los materiales y difundirlos.

Si bien los clips de la abuelita mantienen miles de vistas uno de los más virales que publicó fue aquel donde mostró que la planta conocida como bugambilia puede ser utilizada para preparar atole, una bebida típica de México, el cual obtuvo 4.6 millones de vistas en menos de un mes.

Los videos de 'Cocinando con Lauren' conquistaron las redes sociales

Otro elemento que la hace exitosa es que de acuerdo a sus seguidores Laurentina tiene una voz suave muy especial, por los cual escucharla narrar sus tutoriales les encanta tanto que incluso le han pedido que sea su abuelita.

¿Puede ser mi abuelita?, "Abuelita, me encantan sus recetas", "Quiero que la señora Laurentina sea mi abuelita ¿se puede?", "Adópteme como su nieto por favor", "Ya tengo abuelita. Gracias por la receta", "¿No me quiere adoptar? mi abuela nunca me quiso", "Tiene una voz muy relajante, me encanta", "Su voz le da algo único a los videos, gracias por existir abuelita", son algunos de ellos.



El siguiente paso que busca dar la señora Laurentina es registrar una marca para vender productos locales y dar a conocer la gastronomía tlaxcalteca a nivel mundial.

¿Ya conocías su canal? No olvides decirnos en los comentarios.

