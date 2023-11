Tiktoker finge ser indigente y sufre discriminación al pedir comida: así recompensó a quien lo ayudó

Algunos tiktokers se dedican a realizar diversos experimentos sociales para ver cómo reaccionan las personas y uno de los más conocidos en la plataforma de videos cortos es Daniel Saavedra, quien fingió ser un indigente con el fin de poner a prueba a una la vendedora y la amabilidad de los comensales.

Tiktoker se hace pasar por indigente y sufre discriminación: video se hace viral

Con más de 2 millones de seguidores el mexicano ha fingido ser una persona discapacitada para documentar si alguien se acerca a ofrecerle ayuda y el pasado 10 de noviembre, decidió vestirse como indigente y visitar un mercado.

Al llegar, el influencer se paró en un puesto de comida y le pidió a la dueña del lugar que le regalara un "platito" , ella lo ignoró de manera contundente y un hombre que se encontraba comiendo en el lugar se ofreció a pagarle sus alimentos.

La mujer accedió con molestia y de manera inmediata le recalcó al supuesto indigente que la comida solo era para llevar, lo cual al parecer era mentira.

Al darse cuenta del acto de discriminación, el hombre que ayudó a Daniel no dudó en defenderlo y asegurar que no debía negarle el derecho de comer en el lugar.

"Hay que aprender a ayudar a otras gentes, aprenda la lección", fue lo que le comentó a la dueña del puesto.



Al final el hombre insistió que el "indigente" no se quedara en ese lugar y lo acompañó a buscar comida en otro lugar del mercado.

La amabilidad del desconocido terminó sorprendiendo a Daniel, quien confesó que en realidad no era un indigente y su acto de generosidad sería recompensando.

"Gracias por ayudarme, es un video para ver si me ayudaban y mire más bien yo le voy a dar una recompensa a usted por ayudarme".



El tiktoker sacó de su bolsillo mil pesos (56 dólares) y se los entregó al hombre, quien los recibió con mucho agradecimiento.

El clip obtuvo en pocos días 2 millones de vistas y en la sección de comentarios, las personas no tardaron en criticar a la dueña del puesto por su mala actitud.

"La señora se pone como si tuviera un restaurante de 5 estrellas jajaja que mal por la señora y que bien por los que lo ayudaron", "Qué actitud tan fea de la señora", "No me sorprendería si le va mal en la vendimia por el karma", "Yo no iría a comer jamás con ella pésima actitud de la señora", "Lo quería correr del lugar, eso habla mal de ella" o "Así hay mucha gente de tacaña y que creen que se quedan pobres por dar un taco", fueron algunos de los comentarios.



Quien se llevó miles de felicitaciones fue el señor por su buen corazón y de paso, regañar a la señora por discriminar a una persona en situación de calle.

¡Muy bien por el señor y tache para la señora, felicidades", "Qué lindo señor, caras vemos corazones no sabemos", "Ese señor se merece un aplauso", "Todavía hay personas buenas en el mundo", "Me quito el sombrero ante el señor fue amable y le dio una lección de manera sutil", "El señor tiene un buen corazón", "Ese señor es mi héroe", "Los buenos somos más" y "Me encantó como no permitió la discriminación a quien obra mal mal le va", resultaron ser otros más.



