Tiktoker hizo un experimento social y regaló dinero: el resultado molestó a los internautas

Los creadores de contenido en TikTok pueden generar polémica con sus videos, como ocurrió con la joven que se grabó bailando con un incendio forestal de fondo. Asimismo, hay casos donde los usuarios crean controversia por los resultados de sus experimentos sociales.

Daniel Saavedra tiene más de 1.9 millones de seguidores en la plataforma y en sus clips analiza el comportamiento de la sociedad en distintas situaciones diarias. En esta ocasión se hizo viral un video en el que coloca un cartel con dinero en la calle, para ver quién se lo lleva.

Puso un cartel con dinero en la calle y este fue el resultado

Tras colocar el cartel, el hombre originario de Michoacán, México, se alejó unos metros del lugar para observar la reacción de las personas. Comentó que al principio los transeúntes no se dieron cuenta de la presencia del dinero, pero más tarde comenzaron a leer lo que decía el letrero.

Finalmente, una señora detuvo su caminata para tomar un billete de 500 pesos mexicanos (25.19 dólares) que se encontraba pegado en el anuncio. Al ver que la mujer se llevó el efectivo, Daniel la interrogó para saber en qué lo utilizaría.

“Pues quién sabe si sea verdad lo que dijo la señora, pero en caso de que lo sea: ese billete le va ayudar para dar comida en su casa. Aunque sí dice que trabaja y se ve que está sana, no es exactamente el tipo de persona que imaginaba que iba a tomar el dinero”, señaló el tiktoker.



Después, dos jóvenes se acercaron al cartel, pero solo uno de ellos agarró un billete de 200 pesos mexicanos (10 dólares) y en su lugar puso uno de 20 pesos (un dólar). El creador de contenido se dirigió al chico para conocer su historia y la razón por la que lo necesitaba el dinero, pero su respuesta no fue lo que esperaba.

“Este chavo va usar el dinero para comprar material, pero aquí la pregunta es: si tiene todas las condiciones para trabajar y así poder solventar su arte, ¿por qué no lo hace? Muy distinto hubiera sido que me hubiera dicho que no conseguía trabajo. Una vez más, no es la persona que me imaginaba que necesitaría el dinero”.

Usuarios critican las conclusiones del experimento social en TikTok

Aunque el video de TikTok recibió más de 360 mil ‘me gusta’, los usuarios le hicieron varios comentarios sobre la actitud que mostró al conocer el resultado de su prueba.

“Si no quieres regalarle el dinero a cualquier persona, ve y dáselo de propia mano a quien creas que lo necesite”, “Si vas a dar algo, entrégalo y punto. Para de cuestionar al que lo agarra. Dice la Biblia: ‘Que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda’”, “Una forma muy déspota de preguntar y juzgar” y “Mejor pon un cártel: ‘Tómalo si cumples con los requisitos que pido y considero yo sí te los doy’”.

Otros usuarios mencionaron que quizá la dinámica se trataba de una reflexión, mientras que otros le hicieron ver que no todos tienen las mismas oportunidades.

“Siento que lo hizo más bien por reflexión ... Nos damos cuenta de cómo no somos conscientes y juzgamos todo el tiempo”, “El joven se vio tan humilde tomando uno que no fuese el más caro, como estudiante a veces es difícil la situación económica para solventar los gastos” y “Yo solo vi un experimento social para ver lo que ya sabemos: los que a veces necesitan menos son quienes más agarrados son”.