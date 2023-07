Encuentran en México a un hombre sin hogar que causa furor por su belleza: "Podría ser modelo"

Si bien es bien sabido que existen millones de personas en situación de calle que luchan por subsistir en espacios públicos en todos los rincones del mundo, este individuo captado en las calles de Cancún, México, en particular se ha ganado la atención de todo TikTok y no podrás creer por qué.

Un video compartido en TikTok por la usuaria @ingridteran se ha vuelto viral en cuestión de horas sumando miles de comentarios de internautas sorprendidos por el físico del sujeto.

Hombre sin hogar cautiva a TikTok con su físico: usuarios lo comparan con Kurt Cobain

En el clip, podemos ver a un hombre, aparentemente indigente, vestido con un saco gris y una camisa color piel, con una cabellera larga y rubia y barba a las afueras de un Oxxo.

El individuo tiene características físicas que lo hacen destacar: tez blanca, cabello largo y rubio, además de una barba larga. Y no podemos dejar de mencionar que la dueña del video quedó impresionada por su atractivo, comentando en la voz en off: "¿Y cómo son los indigentes en Cancún? Una lavadita y para mi abuela".

El video ha generado todo tipo de reacciones en la plataforma. Ha acumulado más de cinco millones de reproducciones, más de 660 mil 'me gusta', y miles de comentarios de quienes le encontraron parecido con el exvocalista de Nirvana Kurt Cobain, y otros tantos que aseguran que podría ser un modelo con un simple cambio de look.

Los usuarios de TikTok han aprovechado la oportunidad para debatir si realmente se trata de una persona sin hogar o simplemente su estilo es "aesthetic". Algunos bromean diciendo que preferirían ocuparlo ellos mismos que darle una moneda. Otros se divierten con la idea de no saber si ofrecerle un baño o pedirle su número.

"¿Cuál para mi abuela? Para mí", "Se parece a Kurt Cobain, no sé por qué", "No es indigente, es un 'aesthetic'", "El chavo es hippie y nosotros pensando que es de la calle", "Kurt reencarno y se fue de vacaciones a Cancún", "Este no es indigente, es un modelo gringo", "Ese es el look del 90 por ciento de los que viven en Tulum y Playa del Carmen", "¿Será este mi ser amado?", se lee en los comentarios.



A pesar de la viralidad del video, la tiktoker no volvió a comentar nada al respecto del misterioso hombre, por lo que hasta el momento se desconoce si en realidad se trata de un indigente (como pensó @ingridteran) o simplemente se trata de un joven con un look desaliñado. Lo que si es cierto es que los usuarios siguen sorprendiendose con su físico y con su gran parecido con el fallecido Kurt Cobain.

En medio de la diversión y el entretenimiento, es importante recordar que las condiciones de las personas en situación de calle es un problema social y una expresión de la pobreza extrema en áreas urbanas, como señala el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Es fundamental mantener la empatía y la sensibilidad hacia aquellos que enfrentan dificultades en su vida diaria.