Loca teoría de "mundos paralelos" causa furor en TikTok: personas afirman ser de otra dimensión

Una que recientemente se volvió tendencia fue aquella que explica lo que son los mundos paralelos y cómo las personas pueden vivir en ellos.

¿Qué es la teoría mundos paralelos? video de TikTok explica los detalles

De acuerdo a un clip publicado por la usuaria @lyuniic en la red social de videos, comenta que no todas las personas pueden arribar a estos lugares, solo aquellas que sufrieron un accidente, pues al despertar llegan a una realidad que, si bien es parecia a donde estaban viviendo, hay pequeños cambios notorios.

"La teoría nos dice que estas personas no sobrevivieron al accidente y lo que su energía espiritual hizo es saltar hacia otra realidad donde el mundo es diferente debido al efecto mariposa", es parte de su explicación.



Esto significa que los seres humanos en cuestión en realidad sufrieron un deceso, pero lo desconocen, ya que se transportaron a una realidad donde sí sobrevieron.



Quienes afirman vivir en un mundo parelelo comentan que en esa nueva realidad donde habitan no existen personas que ellos creían haber conocido con anterioridad y en específico, comenzaban a experimentar cosas que antes no les ocurrían.

"Algunas personas comenzaron a sufrir alergias que antes no tenían y llegan a sus mentes recuerdos de cosas que nunca habían pasado".

Internautas creen que podrían estar viviendo en una realidad alterna

Dicho planteamiento atrajó casi un millón de vistas al video de la teoría de mundos paralelos y en la sección de comentarios, los usuarios de Internet afirmaron que ellos mismos dudan de su viven en la realidad o un universo alterno.

"Se dice que por cada decisión que tomamos, en ese momento se distorsiona otra realidad, "A mí lo que me pasa es que tengo mis recuerdos de bebé, jamás los olvidé", "No sé por qué, pero siempre recuerdo cosas que ni al caso o voy a lugares que soñe", "Mis amigas me hablan de cosas que jamás viví y cuando les digo algo que recuerdo una cosa que hicieron ellas me dicen que nunca pasó" y "Me pasa que conozco personas y se me hacen familiares sus rostros, como si ya en otra realidad nos hubiéramos conocido", fueron algunas de las anécdotas.



Como era de esperarse una minoría expresó que solo se trata de una farsa, ya que vivir en otro mundo es físicamente imposible debido a las leyes de la naturaleza.



