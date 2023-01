Persona sin hogar dibuja planos para hacer una misteriosa máquina: ¿para viajar en el tiempo?

Los usuarios de TikTok han documentado todo tipo de escenas extrañas con sus celulares y la que terminó consternado a una gran cantidad de personas fue la siguiente, en la cual se ve a un hombre actuando de una manera singular.

Hombre dibuja planos para hacer una máquina del tiempo y se viraliza en TikTok

El pasado 19 de diciembre el usuario llamado Nicorescu Bogdan fue quien publicó un video que causó mucha impresión, pues en él se ve a una persona sin hogar muy concentrada escribiendo fórmulas matemáticas y realizando algunos dibujos que resultaron inquietantes.

En lugar de anotarlos en un cuaderno, el misterioso indigente usó un plumón y diversas ventanas pertenecientes a un edificio público con el fin de plasmar sus ideas.

De acuerdo al texto que acompaña el video, para el autor del clip sus anotaciones se trataban de una fórmula para crear una máquina del tiempo e inmediatamente, se hizo un video viral en TikTok tras usar tres hashtags #timemachine, #timetravel y #timetraveler, haciendo alusión a que aquel hombre podría ser un viajero en el tiempo.

Tras más de 10 millones de vistas, los usuarios de las redes comenzaron a expresarse en la sección de comentarios y a compartir teorías sobre lo que lo orilló a hacerlo.

El video del indigente y su fórmula generó diversas opiniones

"Tengo muchas preguntas sobre esto", "Esta atrapado en el tiempo y trata de resolver como volver", "Todo se ve tan pro que me hace pensar que sí es posible hacer una de esas máquinas", "¿A qué dimensión llevará esa ecuación?", o "¿Y si la CIA lo hizo homeless por sus conocimientos? Qué miedo", fueron algunos puntos de vista.



Algunos más hicieron bromas al respecto y comentaron que al hombre de cabellera blanca no le será posible hacer viajes en el tiempo como Marty McFly de 'Volver al futuro' porque hay un elemento faltante.

"Está bien la fórmula pero no sé de dónde va a sacar 1.5 GigoWatts de potencia", "Muy 'Volver al futuro' toda esta situación", "No tiene el condensador de flujo como el que usó el Doc, así que no va a funcionar", "Me pregunto cómo va a conseguir el DeLorean para convertirlo en la máquina del tiempo" o "Es el Doc de la vida real", resultaron ser otros comentarios.



El tiktoker no dio especificaciones sobre el lugar exacto donde vio dicha escena y tampoco reveló qué pasó con aquel hombre, así que todo terminó siendo un misterio.



Ante la duda de los usuarios sobre si esto podría ser real, Javier Santaolalla, un creador de contenido que también es doctor en física, hizo un dúo con su punto de vista al respecto.

"Muchos me han preguntado si esto es posible. Respuesta corta: No. Respuesta larga: NOOOOO",es lo que compartió en su cuenta @jasantaolalla.