"Siempre luchamos juntos": vence al cáncer y pide matrimonio a su novia (video te hará llorar)

Personas que viven el cáncer y logran derrotarlo, relatan sus vivencias en TikTok para alentar a otros. Algunos, dan detalles sobre sus vidas y las personas que los ayudaron en su proceso, como fue el caso de Isco Vier Padilla.

Joven se viraliza en TikTok por compartir su su lucha contra el cáncer

Él documentó en su cuenta de TikTok @iscovierpadilla14 , que el año pasado le detectaron cáncer después de comenzar a sentir un dolor intenso en la espalda. Al asistir al médico no le tomó importancia, debido a que hacía ejercicio y comía sano; sin embargo, poco después recibió la mala noticia.

Para combatir su padecimiento, explicó en una serie de videos titulados "lucha contra el cáncer", que debía tomar 26 quimioterapias para poder recuperar su salud y compartió un poco de su viaje reuniendo clips en diversos momentos, por ejemplo, al recibir su primera quimioterapia y la pérdida de su cabello.

En el clip hizo una mención especial para su novia, quien estuvo apoyándolo de manera incondicional durante este difícil momento.



A medida que se recuperaba y creaba más tiktoks, los usuarios que comenzaron a seguirlo le mandaron palabras de aliento para que pudiera recuperarse pronto.

"Toda la fuerza del mundo para ti. Nadie esta libre de eso", "Por más difícil que se ponga, se positivo", "Bendiciones, seguro todo saldrá bien", "Te mando un abrazo y no te rindas, tu puedes" o "Fuerza amigazo, todo va a salir bien y vas a volver mejor que nunca, no decaigas", fue la manera en que recibió apoyo.

Le pidió a su novia matrimonio de la manera más romántica

Sus primeros dos clips explotaron en TikTok, donde fueron vistos por más de 4 millones de personas y para el tercero, además de continuar narrando las dificultades que pasó en su tratamiento contra el cáncer, explicó que tras recibir la última quimioterapia, decidió proponerle matrimonio a su novia.

Para ello le preparó una sorpresa especial que consistió en una cena romántica, ver una película juntos y después arrodillarse mientras se iluminaba un letrero con la frase "¿Quieres casarte conmigo?", a la par que mostraba el anillo.

Todo tuvo un final feliz y ella dijo que sí, lo cual provocó que el material se volviera una propuesta de matrimonio viral.



El joven que venció el cáncer, hizo un clip agradeciendo la gran ayuda que le brindó su ahora prometida después de haber sido diagnosticado y le dedicó un mensaje.

"Fue muy duro para mí, pero siempre luchamos juntos , jamás me dejó solo y siempre me apoyó en cada momento. Hacía que mis días fueran fuera alegres y me olvidara de lo que pasaba. Fue demasiado difícil, pero jamás nos rendimos", fueron sus palabras.

Tras la propuesta recibió una gran cantidad de felicitaciones en TikTok

Esto hizo que sus fans los felicitaran a ambos por su compromiso y les desearon mucha felicidad en esta nueva etapa.

"En hora buena. En verdad me da mucho gusto. Que sigas adelante con metas y proyectos", "Wow, no pude evitar llorar con tu video", "Muchas felicidades. Te mereces la mayor felicidad después de tu experiencia", "Qué historia más linda, me hizo sacar unas lágrimas", y "Eres un crack brother, muchas felicidades, si hay un Dios ahí arriba espero que te llene de bendiciones", fueron otros mensajes que realizaron en TikTok.