Profesor recibe su última quimioterapia y sus alumnos celebran entre aplausos: lo hicieron llorar

Los profesores son capaces de darles sorpresas a sus alumnos, como el docente de primaria que decoró su salón al estilo de 'Harry Potter' para los niños de nuevo ingreso; sin embargo, en ocasiones puede ser al revés, lo cual experimentó un hombre este 2023.

Profesor recibe sorpresa de alumnos en su última quimioterapia: terminó en lágrimas

Se trata de Brendan Harrison, un hombre que es maestro y entrenador de béisbol en una secundaria de Saginaw, Michigan, Estados Unidos.

Su vida parecía marchar de manera normal hasta que en octubre de 2022 fue diagnosticado con cáncer de colon. Inmediatamente, se sometió a una cirugía para extirpar la masa que estaba en su cuerpo y que de haber sido detectada a tiempo pudo ser mortal para él.

Tras dos meses de recuperación postoperatoria, comenzó su tratamiento de quimioterapia, que continuó durante otros seis meses.

En total Brendan tuvo doce sesiones y en la última, terminó recibiendo una gran celebración por parte de su familia, amigos y alumnos.



De acuerdo al portal Storyful todo ocurrió a mediados del pasado mes de mayo y la hermana del profesor, Morgan, grabó su salida del hospital en su última quimioterapia.

Al hacerlo, fue recibido por una gran cantidad de sus alumnos formados quienes aplaudieron con alegría porque su maestro favorito venció al cáncer.

Primero se detuvo a ver tan conmovedora escena y comenzó a llorar, por lo cual sus padres se acercaron a confortarlo y felicitarlo, pues este acto demostró todo el apoyo que tuvo en sus meses más difíciles. Después, el recuperado profesor celebró con sus alumnos en un abrazo grupal.

Tras ser publicado en redes el video se volvió viral , tanto así que diversos medios de comunicación locales difundieron la historia.

Incluso fue reposteado por la revista People y en los comentarios, la actriz Viola Davis comentó "Hermoso" confirmando que ver esta escena la emocionó.

Video se hace viral en redes y así reaccionaron los internautas

Los internautas mencionaron que no pudieron contener las lágrimas ante tan tierna escena que demostró el significado real de la unión familiar y la amistad.

"Si no lloraron realmente no tienen corazón", "Se me salieron lágrimas de felicidad", "¡Cuánto apoyo! ¡Guau! ¡Ahora estoy berreando! ¡Mucha suerte a ti profe con tanto apoyo!","Ya no quiero llorar con historias de extraños""Como alguien que trabaja con niños, puedo sentir lo especial que es esto. Es obvio que ha tenido tanto impacto en sus vidas que se preocupan lo suficiente por este" o "Verlos reunidos a todos me llegó, sí lloré", es la manera en que se expresaron.



¿Ya habías visto antes este video? Dinos en los comentarios.

