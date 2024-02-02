¿Qué es una silky mom? Mamá desata polémica en tiktok por dar ‘comida chatarra’ a su hija de un año

Video Estos papás no se saben el cumpleaños de sus hijos: su olvido causó indignación en redes

Mamá se volvió viral en TikTok al presumir el desayuno, comida y cena que le da a su hija, de un año, y a su sobrino, de tres; y es que, en los menús se puede ver comida chatarra como chetos, pizza, donas, nuggets y más frituras que desataron tremendo debate en redes.

Mamá alimenta a su hija de un año con “comida chatarra” y causa polémica

PUBLICIDAD

Alexandra Sabol, quien se describe en su cuenta de TikTok como “No soy una mamá normal, soy una mamá genial”, lleva algunas semanas en el ojo del huracán y es que en sus publicaciones presume los peculiares menús que prepara para su hija y sobrino.

En las imágenes se pude ver a la mujer vaciar sobre los platos de los niños chetos, acompañados por alimentos empacados como nuggets, pures embazados, donas, pizzas, hamburguesas con papás, entre otras cosas.

Las grabaciones han levantado ámpulas entre algunas usuarias que han criticado la manera de alimentar a dos menores, pues destacan, los niños aún no tienen la autonomía para decidir que consumir, por lo que es responsabilidad de ella alimentarlos de forma sana.

"Cuando lo vi pensé que era una broma, que lo hacía para tener más vistas y detrás de cámaras le daba bien de comer a su bebé, pero no la verdad ella quiere ser transparente y mucha gente le aplaude eso, pero no está bien normalizar que nuestros hijos solo coman chatarra, no está bien promoverlo, es negligente darle de comer a un niño así", dijo una de las usuarias.



El debate entre internautas se puede ver en muchos de los videos que Alexandra Sabol ha compartido, donde la han calificado como un “silky mom” y discuten entre expresar respeto por las crianzas ajenas y la imposibilidad de callar ante tal irresponsabilidad con un menor.

Sobre la polémica que han causado sus videos, la tiktoker ha respondido que su hija no solo come lo que ven en las grabaciones, que también se alimenta de vegetales, frutas y proteínas sanas, pero que no regirá su contenido basado en los malos comentarios que recibe solo por complacer a sus seguidores.

Sin embargo, hace unos días, la mujer publicó un breve texto en el que se despidió momentáneamente de la plataforma, destacando que la integridad de su hija era prioridad en medio de tanta polémica.

"Haré un breve descanso de las publicaciones en TikTok. La seguridad de mis hijos es de suma importancia para mí y su seguridad se ve comprometida porque no le agrado a la gente. Los amo a todos. Gracias por su apoyo. Volveré pronto”, escribió.

¿Qué es una “silky mom”?

De acuerdo con varios sitios como peanut.com la crianza materna se ha divido en tres: las silky, crunchy y scrunchie mom.

PUBLICIDAD

La primera se refiere a aquellas mamás modernas, afectas a todo lo que permita a los padres mantenerse cómodos y evitar el agotamiento en las mamás. Optaron por un parto medicado, está a favor de las vacunas, eligen para sus bebés pañales desechables y aceptan la formula en biberón antes que la lactancia materna exclusiva; además, son más flexibles en la crianza, no suelen seguir rutinas, afirman, no les preocupa el tiempo en las pantallas y suelen ser blando en tema de alimentación, sin restricciones en el consumo de azúcares.

Mientras que las segundas se preocupan por una alimentación orgánica casi en su cien por ciento, lactancia materna exclusiva, partos sin medicamentos, en casa, colecho, comida casera para bebés, pañales de tela y limitan el uso de pantallas en sus hijos.