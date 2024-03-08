Joven pide un masaje y le exigen propina adelantada de 30 dólares: TikTok enfurece

Las propinas han sido durante mucho tiempo un tema de debate y controversia. En la era digital, donde las redes sociales amplifican las voces individuales, se exponen casos todos los días de meseros que se quejan de las "pobres" propinas que llegan a recibir, pero hoy te presentamos el caso de una joven que aseguró sufrir un abuso respecto al tema al contratar un servicio de masaje.

Mujer pide servicio de masaje y le exigen entregar propia anticipada: causa polémica en TikTok

PUBLICIDAD

Fue la creadora de contenido Taylor Stewart (@heyitstaystew), quien compartió el pasado 6 de febrero un video en el que explica por qué creía que dar propinas se estaba "fuera de control". Ella mencionó que todo comenzó cuando decidió contratar un servicio de masaje porque tenía un dolor de espalda y al no querer gastar mucho dinero optó por una opción donde le cobraban 80 dólares, lo cual halló razonable.

Al llegar el día de la cita se presentó en el establecimiento, pero fue allí donde las cosas comenzaron a tornarse extrañas, debido a que la encargada le pidió que pagara el servicio antes de recibirlo, lo cual hizo aunque no estuvo del todo de acuerdo.

Lo que la dejó en shock es que segundos después la mujer le entregó un papelito donde debía anotar la propina que dejaría y al cuestionarse cuál debería ser el monto adecuado decidió poner 5 dólares, pero al parecer esto no fue del agrado de la encargada.

"Pasé el papelito y ella dice "¿eso es todo lo que estás dando de propina?".

Masaje Imagen The Grosby Group



Ante la reacción que obtuvo, preguntó cuánta propina sería buena a la persona que la estaba atendiendo y sin titubear respondió que 20 o 30 dólares, lo cual a Taylor le pareció una locura porque ya estaba pagando 80 dólares por el servicio.

"Yo estaba como no voy a dar 20 dólares de propina, es mucho y ella dice "las chicas trabajan muy duro" y contesté "oh, no estoy cuestionando eso, estoy segura que sí, pero por eso estoy pagando los 80 dólares que cuesta el servicio" y ella dice "bueno eso solo cubre nuestro alquiler".



Si bien presionaron a la tiktoker para ceder y pagar, con molestia pidió disculpas porque sus jefes no les pagaban lo suficiente a las masajistas y que realmente no era su obligación atender ese problema, lo cual la orilló a externar que podría pedir un reembolso a su tarjeta y buscar otro lugar donde pudieran darle masaje, lo cual "cambió" la actitud de la encargada, pues la animó a quedarse.

PUBLICIDAD

Taylor aceptó aunque estaba incómoda, pero el drama no finalizó allí porque después escuchó a la recepcionista hablando con las masajistas en otro idioma e intuyó que la estaban criticando, lo cual de nueva cuenta provocó que quisiera retirarse.

La mujer de la recepción la persiguió y trató de que se quedara ofreciéndole descuentos y renunciando a la propina. Finalmente, ella logró recibir un masaje con un buen servicio, pero pasó la mayor parte del tiempo pensando en la situación de las propinas.

Internet creó un debate respecto a las propinas y la historia de la tiktoker

Tras publicar su mala experiencia en TikTok, los internautas no encontraron equivocada la postura de Taylor y compartieron su apoyo en la sección de comentarios.

@heyitstaystew i also think my left eye is infected or something, life is good ♬ original sound - Taylor Stewart

"La propina es opcional. No entiendo por qué estas empresas piensan que es obligatoria", No entiendo por qué la propina es una cuestión de precios que se inventan", "Dar propina antes del servicio es una locura", "Estados Unidos es una burla con la cultura de las propinas", "Ni siquiera deberían pedirte propina antes del servicio, eso sería después y si te nace" o "Juro que la cultura de las propinas es para que las empresas no sean responsables de pagar lo suficiente a sus empleados, y hacer que nos peleemos entre nosotros por ello", fueron algunos de ellos.



La mayoría de las personas estuvo del lado de la tiktoker; no obstante hubieron algunos que la criticaron por no dejar la propina que le sugirieron externando que si tenía dinero para el masaje seguro para dar una buena propina también.

¿Tú qué piensas al respecto? Dinos en los comentarios.