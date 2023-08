Mesera revela que recibió 5 centavos de dólar como propina y enfurece: "las personas apestan"

Hoy en día TikTok no solo funciona como una plataforma donde se pueden ver videos divertidos , pues también las personas suelen denunciar los malos tratos que reciben en el trabajo por parte de sus jefes o los clientes, tal como le pasó a una joven estadounidense.

Mesera explota al ver que le dejaron 5 centavos de propina y el video se viraliza en TikTok

En su cuenta de TikTok @mikaela.mac1105, reveló que desde hace un tiempo comenzó a laborar como mesera en una sucursal del restaurante Texas Roadhouse.

Si bien en ocasiones recibe buena propina por su servicio, en otras no es así; sin embargo, no dudó en denunciar cómo el pasado 18 de agosto un grupo de personas que atendió le dio únicamente cinco centavos por atenderlos.

"No... hermano, miren está m***** cinco centavos de propina, 5 centavos. En este punto no quiero eso", fue lo que comentó mientras mostraba el ticket como evidencia de lo ocurrido.



En su clip titulado “Quédese con sus cinco centavos" se puede percibir que en la mesa se sirvieron tres platos, una guarnición extra de camarones y dos bebidas, lo cual dio un total de 112 dólares.



Al publicar su experiencia en la plataforma de videos cortos se hizo viral de inmediato con más de 2.8 millones de vistas y alrededor de 72 mil likes.

Como era de esperarse, en la sección de comentarios los usuarios se mostraron claramente divididos. Primero, estuvieron aquellos que aseguraron que fue una total injusticia dejarlo solo 5 centavos de propina en una cuenta que rebasa los 100 dólares.

"Espero que se referían a escribir $ 5 porque lo que el infierno", "Qué coraje y más cuando se da un buen servicio", "El mínimo es de 15 %", "Te entiendo, fui mesera tiempo atrás y estas cosas parecen chiste", "La gente no entiende que los camareros PIERDEN dinero en las mesas que no dan propina", "¿Cómo puede existir gente así?" y "Odio a esas personas que no dejan nada de propina", es la manera en que se expresaron.



Otros aseguraron que recibió esa cantidad por el mal servicio que dio a los comensales o porque ahora es más común que las personas no dejen propina siempre, ya que es una sugerencia y no una obligación.

"La propina es si el cliente quiere, no es obligatoria", "¿Quizá los atendiste mal?", "Honestamente dejé de dar propina a la gente hace mucho", "Yo soy de esas personas que no da propina, seguro te tocó alguien así", "En Europa no dejamos nada, no sé de qué te quejas", "La calidad del servicio es igual a la propina, lo cual habla mucho de ti", "Por mucho que algunos meseros trabajen duro, creo que la propina es opcional", "Pensaron seguramente que los atendiste mal y por eso la propina tan baja" o "Es por eso que no doy propina la gente", fueron algunos comentarios.



En un segundo video la mesera revel+o que atendió la mesa como debía llevándole la comida y bebidas al momento, pero aseguró que al final del día "las personas apestan".

"Mi servicio es genial, les di un gran servicio a estas personas, les di todo lo que necesitaban, de hecho eran buenas personas, pero en la realidad la gente apesta... ni puedo hacer nada al respecto".



¿Tú qué piensas al respecto? Dinos en los comentarios.

Podrías pasar a ver: